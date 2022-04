قال محمد صلاح هداف ليفربول إنه لا يدري ما إذا كان يمكنه الموافقة على توقيع عقد جديد مع فريقه، وأكد أن المفاوضات مع النادي الإنجليزي لا تتعلق بالمال فقط، وأن الجماهير تعرف ما يريد.

ويقود هداف الدوري الممتاز ليفربول في سعيه للفوز بـ4 ألقاب غير مسبوقة هذا الموسم، وذلك لأول مرة منذ انضمامه إلى الفريق في صيف 2017 قادما من روما.

ويتفاوض النجم المصري مع ليفربول منذ فترة بشأن تمديد عقده، ورغم ذلك لم يتوصل بعد إلى حل يحسم المفاوضات مع انتهاء عقده الحالي الموسم المقبل، لكنه أكد أن نقطة الخلاف الحالية لا تتعلق بالمال.

تمريرة حاسمة مُذهلة من ماني 😍

استلام رائع وإنهاء عظيم من الملك المصري 👏 استمتعوا بهدف محمد صلاح الأول في شباك مانشستر يونايتد أمس من جميع الزوايا الممكنة برعاية @Sonos 🎥 pic.twitter.com/MquVHrmqfV — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) April 20, 2022

وقال صلاح لموقع مجلة "فور فور تو" (Four Four Two) على الإنترنت بشأن ثقته في البقاء في أنفيلد لسنوات عديدة قادمة "لا أدري، يتبقى عام واحد على نهاية عقدي، أعتقد أن الجماهير تعرف ماذا أريد، لكن في العقد لا يتعلق الأمر بالمال على الإطلاق، لذلك لا أدري ولا أستطيع أن أخبرك ما الأمر بالضبط".

اللاعب رقم 1 ❤️pic.twitter.com/PfIxR4PGrC — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) April 20, 2022

وأكد اللاعب البالغ عمره 29 عاما أن رغبته دائما هي البقاء في ليفربول، وأوضح "نعم، هذا النادي يعني الكثير بالنسبة لي، لقد استمتعت بكرة القدم هنا أكثر من أي مكان آخر، قدمت كل شيء للنادي، والجميع شاهد ذلك".

وتابع صلاح "لقد مررت بالكثير من اللحظات الرائعة هنا، حصدت بطولات وسجلت أهدافا وكذلك حققت ألقابا فردية، إنه مثل عائلتي".

وأصر قائد المنتخب المصري على أنه غير قلق بشأن بدء العام الأخير من عقده مع ليفربول بدون التوصل إلى حل بشأن تمديده.

وقال "لا أشعر بالقلق، لا أترك نفسي للقلق بشأن شيء ما، الموسم لم ينته بعد، لذلك دعونا ننهيه بأفضل طريقة ممكنة، هذا أهم شيء ثم في العام الأخير سنرى ما سيحدث".

كل يوم هدف أروع من الذي سبقه 👑 استمتعوا بتلك اللقطات من آنفيلد أمام الكوب للملك محمد صلاح أثناء تسجيله للهدف الـ30 له هذا الموسم! 😍👏pic.twitter.com/pT5EG8NYEq — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) April 19, 2022

وعما تردد بشأن رحيله عن النادي الصيف الحالي في حال عدم التوصل إلى اتفاق لتمديد عقده، أكد صلاح أنه يتوقع تماما أنه سيبقى في ليفربول الموسم المقبل بغض النظر عن المفاوضات.

وقال "نعم، أعتقد ذلك"، لكنه أضاف مازحا "لكن إذا أرادوا رحيلي فهذا شيء مختلف"، وأوضح ليفربول دائما أنه يريد بقاء صلاح.

وعزز صلاح صدارته لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 هدفا وبفارق 5 أهداف عن الكوري الجنوبي سون هيونغ مين مهاجم توتنهام، وذلك بفضل ثنائية في مرمى مانشستر يونايتد يوم الثلاثاء الماضي.