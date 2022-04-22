اقتحم كلب بوليسي أرضية الملعب في نهائي بطولة بيرنامبوكو البرازيلية بين فريقي ناوتيكو وريترو، أمس الخميس، مما تسبب بإيقاف المباراة لأكثر من دقيقة ونصف الدقيقة، حتى تمت السيطرة عليه وإخراجه من الملعب بعدما التقط الكرة بين أنيابه.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حاصدا نحو مليون ونصف مليون مشاهدة، للحظة دخول الكلب إلى الملعب من خط المرمى أثناء هجمة خطيرة بشكل مفاجئ، في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، حيث كانت النتيجة تشير إلى تقدم ريترو 1-صفر.

Um cachorro da POLÍCIA invadiu o campo na final do Pernambucano! E o bichinho queria a bola… pic.twitter.com/6wqhMKLuCq — ge (@geglobo) April 21, 2022

وظل الكلب يركض 90 ثانية متجولا في أرجاء الملعب بين لاعبي الفريقين الذين حاول بعضهم السيطرة عليه دون جدوى، ثم التقط الكرة في فمه، وعاد ليتجول بها مرة أخرى إلى أن دخل عناصر من الشرطة وربطوه من عنقه ليسيطروا عليه حتى تم إخراجه من المستطيل الأخضر بهدوء.

وتم استئناف المباراة لاحقا بعد خروج الكلب من الملعب، دون أن يصاب أحد بأذى، لتنتهي بالنتيجة ذاتها 1-صفر لصالح ريترو.

وتفاعل مع الفيديو عدد من المغردين الذين رأوا أنه يعد واحدا من أطرف اللقطات في الملاعب البرازيلية.

Se não for alegria nas arquibancadas, que seja assim! https://t.co/of6w6pwiVo — Fellipe (@fellipeasilva) April 22, 2022

A pitch-invading police dog rightfully claiming his ball back pic.twitter.com/CUo1cd0nhH — Footballers with animals (@ftbllrswanimals) April 21, 2022

unico momento q corri pra ver futebol na minha vida https://t.co/zyDM36Cwh1 — mel (@IzabelWithAZ) April 22, 2022