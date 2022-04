بعد أسابيع من التسريبات والتقارير التي ترصد تطور المفاوضات، أعلن مانشستر يونايتد التعاقد مع المدرب الهولندي إيريك تن هاغ لقيادة الفريق حتى 2025، وهو ما يثير تساؤلات بشأن المشوار التدريبي للمدرب الهولندي، ومدى قدرته على استعادة أمجاد النادي الإنجليزي العريق.

وعين يونايتد تن هاغ مدربا جديدا له اليوم الخميس ليترك أياكس أمستردام، بعد أن أصبح واحدا من أنجح المدربين في تاريخ النادي الهولندي.

وخلال 4 مواسم ونصف مع أياكس، فاز تن هاغ بـ5 ألقاب ليحفر اسمه بين أفضل 5 مدربين في تاريخ النادي، لكن الأرقام التي حققها هي الأكثر إثارة للإعجاب.

وقاد تن هاغ (52 عاما) أياكس في 138 مباراة في الدوري الهولندي، وفاز في 109 مباريات، وتجرع 16 هزيمة فقط. وخلال هذه الفترة هز الفريق الشباك 409 مرات، في حين استقبلت شباكه 109 أهداف.

🇳🇱 Made in the Netherlands. Ready for Manchester.

🔴 Erik ten Hag's next step is United.#MUFC || #WelcomeErik pic.twitter.com/SwsCwFja10

— Manchester United (@ManUtd) April 21, 2022