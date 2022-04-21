محكمة إسبانية تفتح الباب أمام فرض عقوبات على أندية دوري السوبر الأوروبي

رفعت محكمة إسبانية الإجراءات التي منعت الاتحادين الأوروبي لكرة القدم "يويفا" (UEFA) والدولي "فيفا" (FIFA) من فرض عقوبات ضد الأندية الراغبة في تأسيس دوري السوبر الأوروبي.

وقالت المحكمة التجارية في مدريد -في حكمها المنشور اليوم الخميس- إنها رفعت إجراءات تبنتها أبريل/نيسان من العام الماضي تمنع اتخاذ "أي إجراء يحظر أو يقيد أو يحد أو يضع شروطا بأي شكل من الأشكال" لتأسيس دوري السوبر.

ويفتح قرار المحكمة -اليوم الخميس- الباب أمام عقوبات على الأندية المتمسكة بدوري السوبر، وقالت القاضية صوفيا جيل إن محكمتها ليس لها "اختصاص" لحظر عقوبات محتملة.

وأضافت أن "الأمر متروك لهذه الهيئات التأديبية والمحكمين المستقلين (محكمة التحكيم الرياضية) لاتخاذ قرار بشأن العقوبات المحتملة ضد الأندية".

ومن بين 12 ناديا دعموا دوري السوبر الانفصالي، يتمسك بالمشروع حتى الآن ريال مدريد وبرشلونة من إسبانيا إلى جانب يوفنتوس الإيطالي.

وذكرت صحيفة "آس" (AS) الإسبانية أن دوري السوبر سيطعن على القرار.

وقال متحدث باسم يويفا "تلقينا اليوم حكم محكمة مدريد الخاص برفع كل الإجراءات الوقائية. يرحب اليويفا بالقرار ويدرس تبعاته، ولن يدلي بتعليقات أخرى في الوقت الحالي".

وهدد المشروع المقترح بقاء المسابقة العريقة لصفوة الأندية بالقارة، دوري أبطال أوروبا، عبر ضمان أماكن ثابتة للأندية بالبطولة المستحدثة بدلا من التأهل عبر المسابقات المحلية.