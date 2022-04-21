مانشستر سيتي يستعيد صدارة الدوري الإنجليزي من ليفربول وأرسنال يهزم تشلسي

أحرز النجم الجزائري الدولي رياض محرز هدفا في مرمى برايتون وصنع آخر، ليقود فريقه مانشستر سيتي لاستعادة صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد فوزه الكبير 3-صفر على برايتون في مباراة مؤجلة من الجولة الـ30، فيما أنعش أرسنال آمال التأهل لدوري الأبطال بالفوز 4-2 على تشلسي في عقر داره.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 77 نقطة، ليعود إلى الصدارة التي فقدها لمدة 24 ساعة لمصلحة منافسه المباشر ليفربول، الذي تراجع مرة أخرى للمركز الثاني بفارق نقطة خلف الفريق السماوي، ليتواصل الصراع بينهما على لقب المسابقة هذا الموسم قبل 6 مراحل على نهاية البطولة.

في المقابل، توقف رصيد برايتون عند 40 نقطة، ليظل في المركز الـ10.

وافتتح محرز التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 53، قبل أن يصنع الهدف الثاني الذي أحرزه زميله فيل فودين في الدقيقة 65، لينصب نفسه بطلا للمباراة دون منازع.

واختتم بيرناردو سيلفا أهداف مانشستر سيتي في اللقاء، الذي جرى على ملعب الاتحاد، عقب تسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 82.

بدأت المباراة بهجوم متوقع من جانب مانشستر سيتي، لكن دون أن يسفر عن أدنى خطورة على مرمى برايتون خلال ربع الساعة الأول.

وسنحت أول فرصة محققة لسيتي من أجل افتتاح التسجيل في الدقيقة 16 عن طريق محرز، الذي تلقى تمريرة خاطئة من الإسباني روبيرت سانشيز، حارس مرمى برايتون، لكنه تباطأ في تسديد الكرة نحو الشباك الخالية، ليبعد الدفاع الكرة من أمامه في الوقت المناسب.

بمرور الوقت، أسرع مانشستر سيتي من إيقاعه، وحاصر لاعبي برايتون في منطقة جزائهم، حيث تعددت التمريرات العرضية من الفريق السماوي، ولكن بلا فاعلية، فيما أطلق جواو كانسيلو قذيفة من خارج المنطقة في الدقيقة 23، ذهبت إلى ركلة مرمى.

وهدد كيفن دي بروين مرمى برايتون للمرة الأولى في اللقاء في الدقيقة 26، حينما سدد من خارج المنطقة، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن مباشرة، فيما تصدى سانشيز لتسديدة من داخل المنطقة عن طريق بيرناردو سيلفا في الدقيقة 28.

وكاد إيلكاي جوندوجان يفتتح التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 38، حيث سدد من داخل المنطقة، لكن الأرض انشقت عن لويس دينك، الذي تصدى للكرة التي كانت في طريقها نحو المرمى.

تخلى برايتون عن حذره الدفاعي بشكل نسبي في الدقائق المتبقية من الشوط الأول، لكن هجماته على مرمى مانشستر سيتي لم ترق لمستوى الخطورة، لينتهي الشوط بالتعادل دون أهداف.

بدأ الشوط الثاني بهجوم كاسح من جانب مانشستر سيتي، الذي لجأ لسلاح التسديدات بعيدة المدى أمام التمركز الدفاعي الجيد لبرايتون، فأطلق جواو كانسيلو تصويبة صاروخية زاحفة من خارج المنطقة في الدقيقة 50، لكنها اصطدمت في الدفاع لتخرج إلى ركنية، كادت أن تسفر عن هدف التقدم.

ونفذ دي بروين الركلة الركنية، حيث مرر الكرة إلى رودري الذي سدد مباشرة من داخل المنطقة، غير أن الكرة ارتطمت في أحد المدافعين قبل أن تخرج لركنية أخرى لم تسفر عن شيء.

وحملت الدقيقة 53 البشرى لسيتي، بعدما أحرز رياض محرز هدفا للفريق السماوي، فمن هجمة مرتدة قادها دي بروين، مرر اللاعب البلجيكي الكرة لزميله الجزائري، المنطلق من الخلف، ليسدد من داخل المنطقة، لكن الكرة اصطدمت في أحد المدافعين، وتغير الكرة اتجاهها قبل أن تعانق الشباك.

ومن أول فرصة خطرة لبرايتون، كاد داني ويلبك أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 57، حيث تابع ركلة ركنية من الجانب الأيسر، ليسدد ضربة رأس، لكن الكرة ذهبت لأحضان البرازيلي إيديرسون مورايش، حارس مرمى سيتي.

ورد الفريق المضيف بهجمة سريعة في الدقيقة 61، انتهت بتسديدة من دي بروين، كان لها سانشيز بالمرصاد، قبل أن يضيف فيل فودين الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 65.

وتلقى فودين ركلة ركنية نفذها محرز من الناحية اليمنى، ليسدد قذيفة زاحفة من خارج المنطقة، لترتطم الكرة في الدفاع وتغير اتجاهها، لتذهب على يمين سانشيز، الذي ارتمى في الجهة الأخرى.

فرض سيتي هيمنته على اللقاء، ليستغل استسلام برايتون للخسارة بتسجيله الهدف الثالث عن طريق بيرناردو سيلفا في الدقيقة 82.

واستغل أوليكساندر زينشينكو تمريرة خاطئة من روبيرت سانشيز، ليمرر الكرة من الناحية اليسرى إلى دي بروين، الذي أرسل الكرة بلمسة سحرية إلى سيلفا، ليسدد اللاعب البرتغالي مباشرة من داخل المنطقة، واضعا الكرة على يسار حارس برايتون، الذي حاول التصدي لها دون جدوى لتسكن شباكه، لينتهي اللقاء بفوز مستحق لمانشستر سيتي 3 – صفر على برايتون.

أرسنال ينعش آماله بالتأهل لأبطال أوروبا

وفي مباراة أخرى، فاز أرسنال 4-2 على تشلسي لينعش آمال التأهل لدوري أبطال أوروبا بمواصلة ملاحقه جاره اللندني توتنهام.

وتقدم أرسنال مرتين في الشوط الأول المثير في ملعب ستامفورد بريدج -معقل تشلسي- عن طريق نكيتياه، الذي استغل تمريرة خاطئة من أندرياس كريستنسن، وإميل سميث-رو، بينما تعادل تشلسي في المرتين بواسطة تيمو فيرنر وسيزار أزبليكويتا.

وأعاد نكيتياه التقدم لأرسنال في الدقيقة 57 بعد ارتباك دفاعي من تياجو سيلفا ومالانج سار، لتصبح النتيجة 3-2، حيث لمس الكرة داخل المرمى من مدى قريب.

واختتم بوكايو ساكا الأهداف من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه بعد التعرض لخطأ من أزبليكويتا.

ويأتي أرسنال في المركز الخامس برصيد 57 نقطة، وبفارق الأهداف فقط خلف توتنهام رابع الترتيب.

وبقي تشلسي ثالثا برصيد 62 نقطة لكنه خاض مباراة واحدة أقل من توتنهام وأرسنال، ولا يزال في طريقه للتأهل إلى دوري الأبطال في الموسم المقبل.