شاهد.. سجال حام بين أزبيليكويتا قائد تشلسي وأحد المشجعين بعد الخسارة من أرسنال

دخل المدافع الإسباني سيزار أزبيليكويتا قائد تشلسي، في سجال حام مع أحد مشجعي "البلوز" عقب خسارة الأخير الصادمة 4-2 من ضيفه أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ورغم تسجيله الهدف الثاني لتشلسي، فإن الجماهير لم تكن راضية على أداء القائد ولاعبي الفريق الأزرق بشكل عام.

وبعد أن أطلق الحكم "جون موس" صافرة النهاية، بدا أن المدافع البالغ من العمر 32 عاما اشتبك مع أحد مشجعي الفريق وبدا أنه يشعر بالاستياء من شيء قاله أو فعل قام به.

ورغم الإشارة إلى المشجع، بدا أن قائد النادي لا يريد السجال، لكنه غير رأيه وذهب لمواجهة المشجع.

ثم بدا أن أزبيليكوتا يوبخ المشجع لظهوره يصفق ساخرًا في اتجاهه، وواصل الأخير الجدال مع الإسباني.

César Azpilicueta approaches Chelsea fans following their 4-2 defeat to Arsenal 😳 pic.twitter.com/cmeOjwcZvA

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 20, 2022