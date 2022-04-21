شاهد.. سجال حام بين أزبيليكويتا قائد تشلسي وأحد المشجعين بعد الخسارة من أرسنال

دخل المدافع الإسباني سيزار أزبيليكويتا قائد تشلسي، في سجال حام مع أحد مشجعي "البلوز" عقب خسارة الأخير الصادمة 4-2 من ضيفه أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ورغم تسجيله الهدف الثاني لتشلسي، فإن الجماهير لم تكن راضية على أداء القائد ولاعبي الفريق الأزرق بشكل عام.

وبعد أن أطلق الحكم "جون موس" صافرة النهاية، بدا أن المدافع البالغ من العمر 32 عاما اشتبك مع أحد مشجعي الفريق وبدا أنه يشعر بالاستياء من شيء قاله أو فعل قام به.

ورغم الإشارة إلى المشجع، بدا أن قائد النادي لا يريد السجال، لكنه غير رأيه وذهب لمواجهة المشجع.

ثم بدا أن أزبيليكوتا يوبخ المشجع لظهوره يصفق ساخرًا في اتجاهه، وواصل الأخير الجدال مع الإسباني.

César Azpilicueta approaches Chelsea fans following their 4-2 defeat to Arsenal 😳 pic.twitter.com/cmeOjwcZvA — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 20, 2022

ومع ذلك، بدا أن المشجع استسلم ثم رفع يديه اعتذارًا.

في هذه الأثناء، تجمع مشجعو تشيلسي الآخرون في قسم من ملعب "ستامفورد بريدج" حول ثنائي الجدال وبدا أنهم يقدمون شكرهم ودعمهم لأزبيليكويتا.

لكن توماس توخيل مدرب الفريق أصر على أنه يستطيع رؤية طرفي الجدال، قائلاً "لم أكن جزءًا منه. رأيت ذلك ولكن بصراحة يمكنني أيضًا تفهم المشجع".

ومع ذلك، زعم المدرب الألماني أن الملعب كان مسؤولاً جزئياً عن الهزيمة ولعب دوراً في الهدف الأول لإدي نكيتيا بعد تمريرة المدافع الدانمارك أندرياس كريستنسن الخلفية.

وقال توخيل "إنه ملعب صعب للغاية.. هذا ليس في مصلحتنا. الكرة ترتد بشكل محرج أمام أندرياس.. لقد ارتكبنا الخطأ نفسه ضد ريال مدريد".