شاهد- بنزيمة أهدرهما.. هل يصح أن يسدد لاعب ركلتي جزاء في مباراة واحدة؟

فوز ريال مدريد على أوساسونا كان متوقعا ولم يكن حدثا مفاجئا، ولكن الخبر أن النجم الفرنسي كريم بنزيمة سجل 6 أهداف في المباريات الخمس الأخيرة لفريقه في مختلف المسابقات.

وبعد رحيل كريستيانو رونالدو وسيرغيو راموس عن ريال مدريد، بات بنزيمة المتخصص بركلات الجزاء بالفريق، ولكنه الفترة الأخيرة أضاع 4 ركلات جزاء الشهرين الماضيين، ومن بينها ركلتان أهدرهما في مباراة أوساسونا.

وكان اللافت أنه سددهما بالطريقة نفسها، ومن الواضح أن سيرغيو هيريرا نجح في الفوز بالمعركة الذهنية ضد النجم الفرنسي وأجبره على تسديد الركلتين على الجهة نفسها.

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وكان بنزيمة قد أهدر ركلة جزاء أمام كل من ألافيس وسلتا فيغو، وفي مواجهة الأخير سدد 3 ركلات سجل منها اثنتين.

ويقول عدد من المدربين إن فكرة تسديد لاعب لأكثر من ركلة جزاء في مباراة واحدة وضد حارس واحد غير سديدة، لأن الحارس قد يقرأ طريقة تسديد اللاعب وينجح في التصدي للركلة.

ولكن بالنسبة للاعب كبنزيمة سجل 39 هدفا لفريقه هذا الموسم في مختلف المسابقات لن يتنازل عن تسديد ركلات الجزاء بسهولة، لأن عينه باتت على الحذاء الذهبي كهداف الدوريات الأوروبية والكرة الذهبية الجائزة الفردية الأهم والتي تمنح لأفضل لاعب في العالم.