واصل ريال مدريد طريقه نحو حصد لقب الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة الـ35 في تاريخه بالفوز 3-1، الأربعاء، على أوساسونا بأهداف ديفيد ألابا وماركو أسينسيو ولوكاس فاسكيز، بينما أهدر كريم بنزيمة ركلتي جزاء.

وأصبح رصيد الريال 78 نقطة وبفارق 17 نقطة عن أقرب منافسيه أتلتيكو مدريد الذي تعادل دون أهداف مع غرناطة في وقت سابق.

ويأتي برشلونة ثالث الترتيب وإشبيلية صاحب المركز الرابع خلف أتلتيكو بنقطة واحدة، قبل أن يلعب الفريقان يوم الخميس.

ويحتاج الريال إلى 4 نقاط من آخر 5 مباريات لضمان حصد اللقب.

وافتتح ألابا التسجيل في الدقيقة 12، بعد تسديدة من مدى قريب عقب ركلة حرة، لكن أوساسونا أدرك التعادل بعد دقيقتين عن طريق أنتي بوديمير عقب هجمة مرتدة سريعة.

وكان أسينسيو في المكان والتوقيت المناسبين لمتابعة تسديدة مرتدة من زميله داني سيبايوس وسجل الهدف الثاني.

وأهدر بنزيمة ركلتي جزاء في غضون 5 دقائق بالشوط الثاني، حيث تألق الحارس سيرجيو هيريرا وأنقذ المحاولتين.

ملخص ثلاثية "ريال مدريد" في مرمى "أوساسونا"، و اللقب يقترب أكثر فأكثر من خزينة كبير العالم 📺💜⌛🏆#OsasunaRealMadrid 1-3 pic.twitter.com/8daaT0Ff9B — LaLiga (@LaLigaArab) April 20, 2022

لكن الأمور لم تحسم حتى الثواني الأخيرة، حيث توغل البديل فينيسيوس جونيور من الجانب الأيسر وأرسل كرة أرضية حولها فاسكيز إلى هدف.