ريال مدريد يضمن لقب الليغا وممر شرفي منتظر في معقل أتلتيكو

بفوزه الصعب على أوساسونا 3-1 أمس الأربعاء في الدوري الإسباني يكون ريال مدريد قد ضمن إلى حد كبير لقب الليغا، ووحده برشلونة حسابيا قادر على انتزاع اللقب منه رغم أن المهمة تقترب من المستحيل.

ويتقدم "الملكي" بفارق 18 نقطة عن برشلونة مع بقاء 5 جولات على نهاية الليغا، ويمتلك البرسا مباراتين بين يديه، وهذا يعني أنه من المستحيل أن يفقد الريال لقب الليغا هذا الموسم، وكل ما يُنتظر هو تحديد موعد التتويج باللقب وفي أي مباراة.

ووفقا للمستوى الذي يقدمه البرسا في المباريات الأخيرة، فإن المؤشرات تدل على أن فريق العاصمة الإسبانية يسير بثبات نحو التتويج باللقب الأسبوع المقبل، وفي حال أخفق الفريق الكتالوني في الفوز بإحدى مبارياته الثلاث المقبلة فإن الريال سيتوج باللقب إذا هزم إسبانيول بعد غد السبت.

وفي حال سارت الرياح كما تشتهي سفن "لوس بلانكوس" فإن هذا يعني أن لاعبي أتلتيكو مدريد سينظمون ممرا شرفيا للاعبي غريمهم التقليدي بملعب "واندا ميتروبوليتانو" في 8 مايو/أيار المقبل، ويكون الريال قد انتزع اللقب من لاعبي رجال المدرب دييغو سيميوني.