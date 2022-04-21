بعد فوزه على أنجيه.. باريس سان جيرمان على أعتاب لقب الدوري الفرنسي للمرة العاشرة

بات فريق باريس سان جيرمان على أعتاب إحراز لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم للمرة العاشرة بعد الفوز، الأربعاء، 3-صفر على أنجيه بأهداف كليان مبابي وسيرجيو راموس وماركينيوس.

وأصبح رصيد فريق العاصمة 77 نقطة وبفارق 15 نقطة عن أولمبيك مرسيليا صاحب المركز الثاني، الذي فاز 3-2 على نانت، قبل 5 جولات من الوصول إلى خط النهاية.

🔵 رأسية متقنة من راموس تهدي باريس سان جيرمان الهدف الثاني#الدوري_الفرنسي #beINLigue1 pic.twitter.com/VI7AOjJ5iy — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 20, 2022

وإذا تجنب سان جيرمان الخسارة في ملعب بارك دي برينس أمام لانس، السبت المقبل، سيضمن حصد اللقب العاشر والتساوي مع سانت إيتان صاحب الرقم القياسي الذي حصد كل ألقابه خلال الفترة 1957-1981.

ويأتي ستاد رين في المركز الثالث برصيد 56 نقطة بعد الخسارة 2-1 أمام ستراسبورغ الذي بات يحتل المركز الرابع بفارق الأهداف.

ويملك موناكو خامس الترتيب 56 نقطة أيضا بفوزه 1-صفر على نيس.

ويتأهل أول فريقين بشكل مباشر إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، بينما يخوض ثالث الترتيب الدور التمهيدي للمسابقة.