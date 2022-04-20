من هازارد إلى ميسي.. أكثر 15 نجما خسروا قيمتهم السوقية هذا الموسم
20/4/2022-|آخر تحديث: 20/4/202211:32 PM (مكة المكرمة)
وضع موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) الألماني المتخصص في اقتصاد كرة القدم؛ قائمة بأكثر 15 لاعبا انخفضت قيمتهم السوقية خلال الموسم الحالي، وضمت القائمة العديد من أبرز نجوم الساحرة المستديرة في العالم يتقدمهم ليونيل ميسي.
وقالت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية، إن هؤلاء النجوم معظمهم يعيشون أسوأ فتراتهم خلال مسيرتهم الكروية، وبعضهم أصبح قريبا من سن الاعتزال.
وجاءت قائمة أكثر الخاسرين وفق ترتيب النسبة المئوية للخسارة كالتالي:
- كوستاس مانولاس (أولمبياكوس): انخفضت قيمته السوقية من 23 مليون يورو إلى 5 ملايين يورو (18 مليون خسارة، بنسبة انخفاض مئوية 78.3%).
- إريكسن (برينتفورد): 40 إلى 15 مليونا (25 مليون خسارة، بنسبة 62.5%).
- إيدين هازارد (ريال مدريد): من 40 إلى 16 مليونا (24 مليونا خسارة، بنسبة 60%).
- آرثر ميلو (يوفنتوس): من 40 إلى 20 مليونا (20 خسارة، بنسبة 50%).
- لورينزو إينسيني (نابولي): من 48 إلى 25 مليونا (23 مليونا خسارة، بنسبة 47.9%).
- مارسيل سابيتزر (بايرن ميونخ): من 42 إلى 22 مليونا (20 خسارة، بنسبة 47.6%).
- كوكي (أتلتيكو مدريد): من 60 إلى 35 مليونا (25 مليون خسارة، بنسبة 41.7%).
- عثمان ديمبلي (برشلونة): من 50 إلى 30 مليونا (20 خسارة، بنسبة 40%).
- تيمو فيرنر (تشلسي): من 65 إلى 42 مليونا (23 مليونا خسارة، بنسبة 35.4%).
- كاسيميرو (ريال مدريد): من 70 إلى 50 مليونا (20 خسارة، بنسبة 28.6%).
- ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان): من 80 إلى 60 مليونا (20 خسارة، بنسبة 25%).
- ماركوس لورينتي (أتلتيكو مدريد): من 80 مليونا إلى 60 (خسارة 20، بنسبة 25٪).
- فرينكي دي يونغ (برشلونة): من 90 إلى 70 مليونا (20 خسارة، بنسبة 22.2%).
- جيدون سانشو (مانشستر يونايتد): من 100 إلى 80 مليونا (20 خسارة، بنسبة 20%).
- هاري كين (توتنهام): من 120 إلى 100 مليون (20 مليونا خسارة، بنسبة 16.7%).
المصدر : ماركا