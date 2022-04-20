من هازارد إلى ميسي.. أكثر 15 نجما خسروا قيمتهم السوقية هذا الموسم

وضع موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) الألماني المتخصص في اقتصاد كرة القدم؛ قائمة بأكثر 15 لاعبا انخفضت قيمتهم السوقية خلال الموسم الحالي، وضمت القائمة العديد من أبرز نجوم الساحرة المستديرة في العالم يتقدمهم ليونيل ميسي.

وقالت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية، إن هؤلاء النجوم معظمهم يعيشون أسوأ فتراتهم خلال مسيرتهم الكروية، وبعضهم أصبح قريبا من سن الاعتزال.

وجاءت قائمة أكثر الخاسرين وفق ترتيب النسبة المئوية للخسارة كالتالي: