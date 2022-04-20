لعب 290 دقيقة بالموسم مع ريال مدريد.. غاريث بيل مصمم على الخروج من الباب الصغير لسانتياغو برنابيو

رغم تصريحات كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن غاريث بيل يجب أن يرحل عن الملكي بشكل يليق بمسيرته، فإن النجم الويلزي يأبى إلا أن يخرج من الباب الصغير لملعب سانتياغو برنابيو.

وأحدث فصول أزمة بيل مع الفريق ما أعلنه ريال مدريد اليوم الأربعاء في بيان عبر موقعه على الإنترنت أنه تقرر "في اللحظة الأخيرة" غياب بيل عن مباراة اليوم.

وقال ريال مدريد "بيل لن يشارك في مباراة الليلة أمام أوساسونا"، ضمن الجولة 33 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

بيل، خارج قائمة ريال مدريد في اللحظة الأخيرة#ريال_مدريد — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) April 20, 2022

ولعب غاريث بيل (32 عاما) 290 دقيقة فقط مع ريال مدريد في كل المسابقات هذا الموسم، وسجل هدفا واحدا خلال 7 مباريات، منها 4 مباريات شارك بها ضمن التشكيل الأساسي.

وسيرحل بيل عن ريال مدريد عند انتهاء عقده في حزيران/يونيو المقبل.

وقال مؤخرا روبرت بيج -وهو المدير الفني لمنتخب ويلز- إن بيل سيواصل "بالتأكيد" مسيرته على مستوى الأندية في الموسم المقبل، حيث يتطلع إلى المشاركة في كأس العالم المقررة في قطر.

ويتفوق ريال مدريد في صدارة الدوري الإسباني بفارق 15 نقطة أمام أقرب منافسيه، وسيتقدم خطوة هائلة أخرى نحو حسم لقب الدوري للمرة 35 في تاريخه، في حالة الفوز على أوساسونا.