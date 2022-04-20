سيطرة شبه كاملة لليفربول.. البريميرليغ يتشح باللون الأحمر

بعد فوزه الساحق على مانشستر يونايتد، تصدّر ليفربول الدوري الإنجليزي مؤقتا وبفارق نقطتين عن غريمه اللدود مانشستر سيتي، ولكن صدارة جدول الترتيب ليست الوحيدة التي يمتلكها "الليفر" هذا الموسم.

فبثنائيته التي سجلها النجم المصري محمد صلاح ابتعد بصدارة ترتيب الهدافين بـ22 هدفا وبفارق 5 أهداف عن الكوري الجنوبي هيونغ مين سون مهاجم توتنهام صاحب الـ17 هدفا.

كما أن الإنجليزي ألكسندر ترانت-أرنولد يتصدر هو وصلاح قائمة صانعي الأهداف (أصحاب التمريرات الحاسمة) بـ12 تمريرة حاسمة لكل منهما بفارق تمريرتين حاسمتين عن زميلهما في الفريق الأسكتلندي أندرو روبرتسون صاحب العشر تمريرات حاسمة.

وبما أن أي فريق يطير بجناحيه الهجوم والدفاع، فإن البرازيلي أليسون بيكير يتصدر قائمة الحراس الأكثر حفاظا على شباكهم نظيفة في 18 مباراة بفارق مباراة واحدة عن مواطنه إديرسون حارس مانشستر سيتي الذي حافظ على نظافة شباكه في 17 مباراة.