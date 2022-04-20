تصريح صادم لمدرب مانشستر يونايتد عقب الخسارة القاسية أمام ليفربول

قال رالف رانغنيك المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد إن فريقه الذي خسر برباعية نظيفة على ملعب "أنفيلد" أمس الثلاثاء يتأخر 6 سنوات عن ليفربول، ويحتاج لإعادة بناء كبيرة إذا أراد المنافسة على الألقاب مرة أخرى.

وخسر يونايتد بخماسية نظيفة أمام ليفربول في "أولد ترافورد" في أكتوبر/تشرين الأول، قبل أن يتفوق عليه ليفربول مجددا في مباراة الإياب أمس الثلاثاء ليعود فريق المدرب يورغن كلوب إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأقرّ رانغنيك بأن "الأمر محرج ومخيب للآمال، وربما مهين، يجب أن نتقبل أنهم يتفوقون علينا منذ 6 سنوات الآن.. عندما حضر يورغن كلوب (لتولي المهمة) تغير الوضع في النادي وارتقى إلى مستوى جديد ليس فقط على صعيد الفريق ولكن الأمر امتد إلى النادي والمدينة، هذا ما يجب أن يحدث معنا في الانتقالات المقبلة".

وقال المدرب الألماني إن ليفربول تحسن في كل فترة انتقالات بعد أن تعاقد مع كلوب في 2015، وقد أتى ذلك ثماره في تشكيلة الفريق الذي يضم الآن "25 سيارة لسباقات فورمولا1".

ومن غير المتوقع أن يظل رانغنيك مدربا ليونايتد في الموسم المقبل حيث يرجح أن يتولى المسؤولية مدرب أياكس أمستردام الهولندي إيريك تن هاج.

ومع انتهاء عقود العديد من اللاعبين، قال رانغنيك الذي يشغل أيضا موقع مستشار في النادي، إن حركة انتقالات كبيرة سيشهدها النادي منه وإليه.

وأضاف "في نظري، من الواضح أنه سيكون هناك 10 لاعبين جدد.. لا أعرف تحديدا.. وقبل التوقيع مع هؤلاء اللاعبين، عليك أن تعرف طريقة اللعب التي تريد أن تطبقها، ونوع كرة القدم التي يريد المدرب الجديد تقديمه ليجلب بعدها اللاعب المناسب لهذه الطريقة في كل مركز".

وقال المدرب السابق للايبزيغ الألماني "ستكون هناك إعادة بناء بالتأكيد".