كرة قدم

بعد هجوم جماهير يونايتد عليه.. صلاح: لم أقصد لاعبي مانشستر

Liverpool v Manchester United - Premier League
صلاح يسجل في مرمى مانشستر يونايتد (غيتي)
20/4/2022-|آخر تحديث: 20/4/202205:50 PM (مكة المكرمة)

أوضح النجم المصري محمد صلاح هداف نادي ليفربول حقيقة تصريحاته التي تسببت في هجوم جماهير مانشستر يونايتد عليه عقب فوز الريدز على الشياطين الحمر 4-صفر على ملعب أنفيلد مساء أمس الثلاثاء.

وقال صلاح -في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة مباشرة- "هم يجعلون طريقتنا أسهل في خط الوسط والدفاع".

وأساء عدد من جماهير نادي مانشستر يونايتد فهم حديث صلاح، وظنوا أنه يتحدث عن خطي الوسط والدفاع في فريقهم؛ مما تسبب في غضب واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وشنت الجماهير هجومًا حادًا على النجم المصري، ورأوا أنه يتعمد السخرية من فريقهم بعد الهزيمة الكبيرة التي سجل منها صلاح هدفين وصنع ثالثا.

من جانبه، أوضح صلاح المقصود من التصريح في تغريدة عبر حسابه على تويتر، قال فيها "كنت أعني أن خط وسطنا ودفاعنا يجعل الأمر سهلا بالنسبة لنا".

وأضاف قائد المنتخب المصري مغردًا "لم أكن أتحدث عن لاعبي مانشستر يونايتد الذين أحترمهم".

واستمر التفاعل على تغريدة صلاح، إذ عبر بعض المتابعين عن احترامهم للاعب على ذلك التوضيح، في حين رأى آخرون أنه لم يكن بحاجة للتوضيح نظرًا لأن سياق الكلام كان مفهومًا.

كما رأى عدد من جماهير مانشستر أنه لم يتوجب على صلاح الاعتذار نظرًا لأن حديثه صحيح في الحالتين، وأبدوا استعجابهم من احترام اللاعب للاعبي فريقهم في ظل المستوى السيئ في الفترة الأخيرة.

 

المصدر : وكالة سند