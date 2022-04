أوضح النجم المصري محمد صلاح هداف نادي ليفربول حقيقة تصريحاته التي تسببت في هجوم جماهير مانشستر يونايتد عليه عقب فوز الريدز على الشياطين الحمر 4-صفر على ملعب أنفيلد مساء أمس الثلاثاء.

وقال صلاح -في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة مباشرة- "هم يجعلون طريقتنا أسهل في خط الوسط والدفاع".

كل يوم هدف أروع من الذي سبقه 👑 استمتعوا بتلك اللقطات من آنفيلد أمام الكوب للملك محمد صلاح أثناء تسجيله للهدف الـ30 له هذا الموسم! 😍👏pic.twitter.com/pT5EG8NYEq — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) April 19, 2022

وأساء عدد من جماهير نادي مانشستر يونايتد فهم حديث صلاح، وظنوا أنه يتحدث عن خطي الوسط والدفاع في فريقهم؛ مما تسبب في غضب واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وشنت الجماهير هجومًا حادًا على النجم المصري، ورأوا أنه يتعمد السخرية من فريقهم بعد الهزيمة الكبيرة التي سجل منها صلاح هدفين وصنع ثالثا.

تمريرة حاسمة سحرية من أسد التيرانجا وإنهاء رائع من @MoSalah في هدف الريدز الثاني أمس! 😍⚽️pic.twitter.com/xyjOrDTcYW — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) April 20, 2022

من جانبه، أوضح صلاح المقصود من التصريح في تغريدة عبر حسابه على تويتر، قال فيها "كنت أعني أن خط وسطنا ودفاعنا يجعل الأمر سهلا بالنسبة لنا".

وأضاف قائد المنتخب المصري مغردًا "لم أكن أتحدث عن لاعبي مانشستر يونايتد الذين أحترمهم".

I meant our midfield, and our defence, make it easy for us. I was not talking about the Manchester United players whom I respect. https://t.co/WjaQfgZNw6 — Mohamed Salah (@MoSalah) April 20, 2022

واستمر التفاعل على تغريدة صلاح، إذ عبر بعض المتابعين عن احترامهم للاعب على ذلك التوضيح، في حين رأى آخرون أنه لم يكن بحاجة للتوضيح نظرًا لأن سياق الكلام كان مفهومًا.

كما رأى عدد من جماهير مانشستر أنه لم يتوجب على صلاح الاعتذار نظرًا لأن حديثه صحيح في الحالتين، وأبدوا استعجابهم من احترام اللاعب للاعبي فريقهم في ظل المستوى السيئ في الفترة الأخيرة.

The ‘they make our life easier’ is a reference to his own defenders and midfielders releasing the ball quickly. Can see why it would be misinterpreted but he’s clearly not having a do at United as a lot of people seem to think https://t.co/NZ8hcBFYRp — Si Lloyd (@SmnLlyd5) April 20, 2022

Stop twisting words… Mohamed Salah was clear with his answer and now also clarified it again, I think @footballdaily must delete that tweet.https://t.co/06vUv7lV7P — Abdelrahman Qasem (@Qasem258) April 20, 2022

Don’t apologise, our players need to hear it. https://t.co/vPXF8lYie9 — Kyle (@KJH_Graphics) April 20, 2022

Why you dey respect them? Them deserve respect? https://t.co/Lsc5fY0j6l — . (@Dozy_diablo) April 20, 2022