بعد كارثة "الأنفيلد".. ثورة في مانشستر يونايتد

يبدو أن مانشستر يونايتد يخطط لثورة في الفريق بعد كارثة "الأنفليد"، التي خسر فيها الفريق برباعية نظيفة من ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

البداية ستكون مع تعيين الهولندي إيريك تن هاغ مدرب أياكاس الحالي خليفة للمدرب الحالي الألماني رالف رانغنيك، الذي قال عقب الخسارة المذلة إنه ستكون هناك حركة انتقالات كبيرة من وإلى النادي.

وأضاف "بالنسبة لي، من الواضح أنه سيكون هناك 6 وربما 7 أو 8 أو حتى 10 لاعبين جدد".

ويبدو أن المركز الذي لا يُمس هو الحارس الإسباني ديفيد دي خيا، بينما "كل خطوط الفريق تحتاج للتطوير، وقد يكون ضم 4 أو 5 لاعبين ليس كافيا لإحداث التغيير المنتظر".

وتتحدث وسائل إعلام عن أن من بين الأسماء المرشحة للرحيل مجانا عن الفريق الصيف المقبل الأورغوياني إدينسون كافاني وجيسي لينغارد وخوان ماتا ونيمان ماتيتش وبول بوغبا، الذي لم يقرر بعد إن كان سيجدد عقده مع النادي أو سيرحل.

ومن المتوقع أن يستعين تن هاغ بجهاز تدريب جديد، وفي مقدمة هذه الأسماء المدرب الهولندي المساعد فان در غاغ.