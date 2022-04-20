شاهد- بعد دعم جماهير ليفربول لرونالدو "المكلوم".. شكر من شقيقتي النجم البرتغالي ووالدته تطلب المساعدة من الله

شكرت عائلة كريستيانو رونالدو جماهير ليفربول على إظهار دعمها لمهاجم مانشستر يونايتد وخطيبته بعد الوفاة المأساوية لأحد توأميه الحديثي الولادة.

وغنى مشجعو أنفيلد "لن تسير وحدك أبدًا" في الدقيقة السابعة من مباراة أمس الثلاثاء في فوز فريقهم برباعية نظيفة على "المانيو" في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعبّرت "ألما" شقيقة كريستيانو المقيمة في ماديرا بالبرتغال عن شكرها وتقديرها للفتة جماهير "الريدز"، وكتبت على خدمة "قصتي" في إنستغرام "شكرا يا جماهير ليفربول.. لن ننسى أبدا ما فعلته اليوم (أمس)".

أما الأخت الأخرى كاتيا التي تعيش في البرازيل فكتبت "ما وراء كرة القدم"؛ تعليقا على مقطع الشكر والدعم من جماهير ليفربول.

ويبدو أن الشقيقتين وأمهما دولوريس أفيرو يضعن إيمانهن بالله لمساعدتهن على التغلب على الخسارة المأساوية التي عانت منها الأسرة.

في الدقيقة السابعة من مواجهة ليفربول ومانشستر يونايتد.. دعمت جماهير "الليفر" النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد أن فقد أحد توأميه حديثي الولادة ثم غنت "لن تسير وحيدا" pic.twitter.com/UNbwHp5ZwF — الجزيرة – رياضة (@AJASports) April 20, 2022

وكتبت دولوريس، نقلاً عن كلمات مشهورة من الإنجيل ساعدت كثيرا من الناس في الأوقات الصعبة، على حسابها على الإنستغرام بالبرتغالية، "ثق بالرب من كل قلبك ولا تعتمد على فهمك الخاص.. اعترف به في كل طريقك وهو سيوجه طرقك".

وكان قائد المنتخب البرتغالي وهداف مانشستر يونايتد أعلن -أمس الاثنين- وفاة أحد طفليه التوأمين الحديثي الولادة.

وذكر رونالدو في بيان مشترك مع صديقته جورجينا رودريغيز عبر وسائل التواصل الاجتماعي "بحزن عميق نعلن أن ابننا الرضيع توفي، إنه أكبر ألم يمكن أن يشعر به أي والدين".

وأوضح "فقط ولادة ابنتنا تمنحنا القوة للتعايش مع هذه اللحظة ببعض الأمل والسعادة".

وختم رونالدو بالقول "نشعر بالدمار جميعا بسبب هذه الخسارة، ونطالب بالخصوصية في هذا الوقت الصعب للغاية. طفلنا الصغير أنت ملاكنا، سنحبك دائما".

وكان رونالدو أعلن العام الماضي أنه وصديقته سيرزقان بتوأم، علما أن النجم البرتغالي لديه 4 أبناء.