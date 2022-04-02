مانشستر سيتي يستعيد صدارة البريميرليغ من ليفربول وخسارة ساحقة لتشلسي

استعاد مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على مضيفه بيرنلي بهدفين دون رد اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الـ31 من المسابقة.

وكان ليفربول قد تصدر ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتا، بعدما فاز بهدفين دون رد على ضيفه واتفورد.

وسجل هدفي المان سيتي كيفن دي بروين (4) وإلكاي غوندوغان (25).

ورفع "السيتيزنز" رصيده إلى 73 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة عن ليفربول صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد بيرنلي عند 21 نقطة في المركز الـ19 (قبل الأخير).

وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها، فجر برينتفورد مفاجأة مدوية بالفوز على مضيفه تشلسي 4-1.

وتقدم تشلسي بهدف سجله مدافعه الألماني أنطونيو روديغر (48) لكن برينتفورد نجح في تعديل النتيجة بعد ذلك بدقيقتين عبر فيتالي يانلت.

وفي الدقيقة 54 سجل كريستان إريكسن الهدف الثاني لبرينتفورد، قبل أن يعود يانلت ويسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة الـ60.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الثاني بدقيقتين سجل ويسا يوان الهدف الرابع لبرينتفورد.

ورفع برينتفورد رصيده إلى 33 نقطة في المركز الـ4، فيما تجمد رصيد تشلسي عند 59 نقطة في المركز الثالث.

وفاز ولفرهامبتون على ضيفه أستون فيلا 2-1، ضمن منافسات المرحلة ذاتها.

وتقدم ولفرهامبتون عن طريق جوني كاسترو (7)، قبل أن يسجل أشلي يونغ لاعب أستون فيلا الهدف الثاني لولفرهامبتون بالخطأ في مرمى فريقه (36)

وفي الدقيقة 86 سجل أولي واتكينز الهدف الوحيد لأستون فيلا من ضربة جزاء.

ورفع ولفرهامبتون رصيده إلى 49 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند 36 نقطة في المركز التاسع.

وفي مباراة أخرى، تعادل ساوثهامبتون مع مضيفه ليدز يونايتد 1-1.