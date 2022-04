رونالدو وميسي في النهائي وثأر مؤجل من سواريز.. مواعيد مثيرة في كأس العالم 2022

اتفق أغلب المتابعين أن قرعة كأس العالم 2022 جاءت متوازنة ولم تسفر عن "مجموعة الموت" التي يتطلع إليها عادة المشجعون، غير أن نتائج القرعة تعد بمباريات مثيرة ومواعيد مميزة بداية من 21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في قطر.

واتجهت الأنظار أمس الجمعة إلى العاصمة القطرية التي نظمت حفل قرعة كأس العالم 2022، وتعرفت المنتخبات المشاركة على منافسيها.

ولم تحصل أيٌ من المجموعات الثماني على لقب "مجموعة الموت" الذي يطلق عادة على مجموعات تضم منتخبات قوية ومرشحة لبلوغ أدوار متقدمة في البطولة، واعتبر المتابعون أن القرعة كانت متوازنة وتفتح المجال لمباريات قوية بين المنتخبات الكبرى بداية من ثمن النهائي.

ستكون الأنظار متجهة بشكل خاص إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وغريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو اللذين قد يخوضان آخر كأس عالم في مشوارهما بالنظر إلى تقدمهما في العمر.

ومباشرة بعد الإعلان عن نتائج القرعة وبرنامج المباريات، تبين أن طريق النجمين اللذين استحوذا على الجوائز الكبرى العقد الماضي قد يتقاطع في نهائي كأس العالم 2022.

If Portugal and Argentina win their groups we could see Ronaldo and Messi play each other in the World Cup final.

Imagine 🐐 pic.twitter.com/WKhwnYHvxq

— ESPN FC (@ESPNFC) April 1, 2022