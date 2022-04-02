كرة قدم

رسائل وتهنئة بالعربية.. نجوم وأندية عالمية يهنئون المسلمين بحلول شهر رمضان

Manchester United v FC Barcelona - UEFA Champions League Quarter Final: First Leg MANCHESTER, ENGLAND - APRIL 10: Paul Pogba of Manchester United prior to the UEFA Champions League Quarter Final first leg match between Manchester United and FC Barcelona at Old Trafford on April 10, 2019 in Manchester, England. (Photo by Stu Forster/Getty Images)
بوغبا من بين نجوم كرة القدم الذين حرصوا على التهنئة بحلول شهر رمضان (غيتي)
2/4/2022

شارك نجوم كرة القدم وأندية عالمية في تهنئة المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك، بعد الإعلان عن أول أيامه، اليوم السبت، في معظم الدول العربية والإسلامية.

ونشر لاعبون مسلمون وأندية أوروبية، عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تهاني خاصة للمسلمين بلغات مختلفة بمناسبة الشهر الكريم.

وكان النجم الألماني مسعود أوزيل، من بين أوائل المهنئين، وكتب في منشور باللغة العربية -عبر حسابه على موقع إنستغرام- "كل عام وأنتم بألف خير جميعا، الله يتقبل صيامكم وقيامكم وطاعاتكم أجمعين، رمضان كريم".

أما الفرنسي بول بوغبا نجم نادي مانشستر يونايتد، فغرد -عبر حسابه على موقع تويتر- "رمضان مبارك لكل إخواني وأخواتي من المسلمين".

ووجه النجم السابق لمنتخب فرنسا ونادي بايرن ميونخ فرانك ريبيري التهنئة للمسلمين، ودعا الله أن يتقبل الصيام والصلاة.

وعلى صعيد الأندية العالمية، شارك نادي ريال مدريد الإسباني في تهنئة المسلمين، قائلا "من أسرة ريال مدريد، نهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك، وكل عام وأنتم بخير".

وتمنى نادي أرسنال الإنجليزي "حياة آمنة ومباركة" لكل من يحتفل بهذا الشهر، أما نادي ميلان الإيطالي، فكتب في تغريدته "رمضان مبارك، ونتمنى أن يجلب هذا الشهر الازدهار والفرح لكل مشجعينا".

 

المصدر : وكالة سند