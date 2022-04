رسائل وتهنئة بالعربية.. نجوم وأندية عالمية يهنئون المسلمين بحلول شهر رمضان

شارك نجوم كرة القدم وأندية عالمية في تهنئة المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك، بعد الإعلان عن أول أيامه، اليوم السبت، في معظم الدول العربية والإسلامية.

ونشر لاعبون مسلمون وأندية أوروبية، عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تهاني خاصة للمسلمين بلغات مختلفة بمناسبة الشهر الكريم.

وكان النجم الألماني مسعود أوزيل، من بين أوائل المهنئين، وكتب في منشور باللغة العربية -عبر حسابه على موقع إنستغرام- "كل عام وأنتم بألف خير جميعا، الله يتقبل صيامكم وقيامكم وطاعاتكم أجمعين، رمضان كريم".

Ramadan Mubarak to all my Muslim brothers & sisters 🤲🏾❤ pic.twitter.com/MSRWZZgPQX — Paul Pogba (@paulpogba) April 1, 2022

أما الفرنسي بول بوغبا نجم نادي مانشستر يونايتد، فغرد -عبر حسابه على موقع تويتر- "رمضان مبارك لكل إخواني وأخواتي من المسلمين".

View this post on Instagram A post shared by Real Madrid C.F. (@realmadrid)

ووجه النجم السابق لمنتخب فرنسا ونادي بايرن ميونخ فرانك ريبيري التهنئة للمسلمين، ودعا الله أن يتقبل الصيام والصلاة.

Ramadan Mubarak à vous mes frère et sœur qu’Allah accepte notre jeûne et nos prières. ☪️📿👆🏼#Elhamdoulillah 🤲🏼❤️#RamadanMubarak2022 pic.twitter.com/1zNEx8U477 — Franck Ribéry (@FranckRibery) April 1, 2022

وعلى صعيد الأندية العالمية، شارك نادي ريال مدريد الإسباني في تهنئة المسلمين، قائلا "من أسرة ريال مدريد، نهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك، وكل عام وأنتم بخير".

❤️ For everyone celebrating this month, we wish you a safe and blessed #Ramadan pic.twitter.com/HOsDxBCrR7 — Arsenal (@Arsenal) April 1, 2022

وتمنى نادي أرسنال الإنجليزي "حياة آمنة ومباركة" لكل من يحتفل بهذا الشهر، أما نادي ميلان الإيطالي، فكتب في تغريدته "رمضان مبارك، ونتمنى أن يجلب هذا الشهر الازدهار والفرح لكل مشجعينا".