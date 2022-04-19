600 ألف يورو أسبوعيا.. هالاند يقترب من الانضمام لمانشستر سيتي

زعمت تقارير إعلامية أن مانشستر سيتي وافق على شروط شخصية مع الإيطالي مينو رايولا وكيل أعمال النجم النرويجي إيرلينغ هالاند لاعب دورتموند، مما يعني أن الأخير قد ينتقل إلى ملعب "الاتحاد" هذا الصيف.

واجتذب اللاعب البالغ من العمر 21 عاما أيضًا اهتمام ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان، حيث من المتوقع أن ينفصل عن دورتموند نهاية الموسم الجاري.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية (Daily Mail)، توصل سيتي إلى اتفاق مع هالاند ، بينما استبعد بايرن ميونيخ انتقال اللاعب.

وأوضح أوليفر كان الرئيس التنفيذي لبايرن أن "صفقة انتقال هالاند بعيدة جدًا جدًا عما تخيلناه".

ويمتد عقد هالاند مع دورتموند حتى صيف 2024، لكنه يتضمن بندًا جزائيًا بقيمة 63 مليون جنيه إسترليني (75 مليون يورو) ، والذي يدخل حيز التنفيذ هذا الصيف.

كم سيجني هالاند في مانشستر سيتي؟

وبحسب تقرير الصحيفة البريطانية، فإن هالاند سيحصل على أكثر من 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً (600 ألف يورو)، مما يجعله اللاعب الأعلى أجراً في الدوري الإنجليزي الممتاز.

من المتوقع الآن أن يدفع "السيتيزنز" الشرط الجزائي قبل أن يتفق مع هالاند على صفقة تمتد 5 سنوات.

تعليق دورتموند

قبل يومين فقط، نفى دورتموند أن يكون مانشستر سيتي قد توصل إلى اتفاق مع هالاند.

ونفى سيباستيان كيل رئيس الفريق الألماني أن يكون أي ناد قد أبدى بالفعل اهتمامًا بدفع الشرط الجزائي في عقد هالاند.

وأقر أن هناك بندا يسمح لهالاند بالرحيل الصيف المقبل، ولديه موعد نهائي وهو نهاية الميركاتو الصيفي القادم.