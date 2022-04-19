حددت القرعة التي سحبت اليوم الثلاثاء في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا أطراف مجموعات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023 لكرة القدم المقررة في ساحل العاج.

ومن غير المتوقع أن تواجه المنتخبات الكبيرة أي صعوبة في التأهل، حيث أقيمت القرعة بنظام المستويات، وفقا لتصنيف الاتحاد الدولي (فيفا) في 31 مارس/آذار الماضي.

وربما يكون منتخب المغرب قد جاء في أقوى مجموعة نسبيا باللعب مع جنوب أفريقيا وزيمبابوي وليبيريا، لكن من المنتظر تأهل المنتخب العربي الذي ضمن مكانه في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وتبدو فرصة مصر -صاحبة الرقم القياسي في حصد اللقب برصيد 7 مرات- كبيرة بكل تأكيد في التأهل، لكن عليها الحذر أيضا لأن كل المنتخبات المنافسة (غينيا ومالاوي وإثيوبيا) صعدت إلى نهائيات النسخة الأخيرة من البطولة القارية.

وستلعب السنغال -التي فازت على مصر بركلات الترجيح في نهائي النسخة الماضية- في المجموعة 12 مع بنين وموزمبيق ورواندا.

ويشارك في التصفيات 48 منتخبا، سيتنافسون في 12 مجموعة، على أن يتأهل الأول والثاني في كل مجموعة إلى النهائيات المقررة صيف العام المقبل. على أن يتأهل من مجموعة منتخب ساحل العاج منتخب واحد إلى النهائيات، باعتبار أن نتائج ساحل العاج لن تحسب بوصفها البلد المستضيف للمسابقة.

مجموعات النسخة 34 من كأس أمم أفريقيا:

المجموعة 1: نيجيريا وسيراليون وغينيا بيساو وساو تاومي.

المجموعة 2: بوركينا فاسو وكيب فيردي وتوجو وإي سواتيني.

المجموعة 3: الكاميرون وكينيا وناميبيا وبوروندي.

المجموعة 4: مصر وغينيا ومالاوي وإثيوبيا.

المجموعة 5: غانا ومدغشقر وأنغولا وأفريقيا الوسطى.

المجموعة 6: الجزائر وأوغندا والنيجر وتنزانيا.

المجموعة 7: مالي والكونغو وغامبيا وجنوب السودان.

المجموعة 8: ساحل العاج وزامبيا وجزر القمر وليسوتو.

المجموعة 9: جمهورية الكونغو الديمقراطية والغابون وموريتانيا والسودان.

المجموعة 10: تونس وغينيا الاستوائية وليبيا وبوتسوانا.

المجموعة 11: المغرب وجنوب أفريقيا وزيمبابوي وليبيريا.

المجموعة 12: السنغال وبنين وموزمبيق ورواندا.

موعد كأس أمم أفريقيا 2023

ومن المقرر أن تنطلق التصفيات في يونيو/حزيران المقبل، وتستمر حتى مارس/آذار من العام المقبل.

وتقام البطولة بين يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2023 في ساحل العاج التي تستضيف البطولة للمرة الثانية في تاريخها.