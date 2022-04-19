كرة قدم

صلاح يقود ليفربول لفوز كبير على مانشستر يونايتد وتصدر الدوري الإنجليزي مؤقتا

Liverpool v Manchester United - Premier League LIVERPOOL, ENGLAND - APRIL 19: Mohamed Salah of Liverpool celebrates scoring their side's fourth goal as Aaron Wan-Bissaka of Manchester United reacts during the Premier League match between Liverpool and Manchester United at Anfield on April 19, 2022 in Liverpool, England. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)
صلاح عزز موقعه في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفا (غيتي)
19/4/2022-|آخر تحديث: 20/4/202212:18 AM (مكة المكرمة)

حقق ليفربول فوزا كبيرا على مانشستر يونايتد 4-صفر، وتقدم مؤقتا لصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة شهدت عودة النجم المصري محمد صلاح الذي سجل ثنائية عزز بها موقعه في صدارة هدافي المسابقة.

وعلى ملعب أنفيلد، بادر ليفربول بالتسجيل بعد مرور 5 دقائق من البداية، ومرر صلاح كرة عرضية حوّلها زميله لويس دياز بسهولة إلى داخل الشباك.

وأضاف قائد منتخب مصر الهدف الثاني بعد تمريرة ساديو ماني في الدقيقة 22.

وفي الشوط الثاني، جاء الدور على ماني ليسجل الهدف الثالث بعد تمريرة دياز في الدقيقة 68، قبل أن يختتم صلاح الأهداف بتسديدة ساقطة في الدقيقة 85، ويعزز تصدره لقائمة هدافي المسابقة برصيد 22 هدفا.

وتصدر ليفربول، الذي فاز 5-صفر على يونايتد ذهابا، المسابقة برصيد 76 نقطة من 32 مباراة، وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي خاض 31 مباراة وسيواجه برايتون آند هوف ألبيون غدا الأربعاء.

المصدر : وكالات