صلاح يقود ليفربول لفوز كبير على مانشستر يونايتد وتصدر الدوري الإنجليزي مؤقتا

حقق ليفربول فوزا كبيرا على مانشستر يونايتد 4-صفر، وتقدم مؤقتا لصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة شهدت عودة النجم المصري محمد صلاح الذي سجل ثنائية عزز بها موقعه في صدارة هدافي المسابقة.

وعلى ملعب أنفيلد، بادر ليفربول بالتسجيل بعد مرور 5 دقائق من البداية، ومرر صلاح كرة عرضية حوّلها زميله لويس دياز بسهولة إلى داخل الشباك.

وأضاف قائد منتخب مصر الهدف الثاني بعد تمريرة ساديو ماني في الدقيقة 22.

🔴محمد صلاح يوقع على الهدف الثاني في شباك اليونايتد من تمريرة رائعة لساديو مانيه و ليفربول يشدد الخناق على السيتي #الدوري_الإنكليزي #ليفربول_مانشستر_يونايتد #beINPL pic.twitter.com/CUXrhIyNWn — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 19, 2022

وفي الشوط الثاني، جاء الدور على ماني ليسجل الهدف الثالث بعد تمريرة دياز في الدقيقة 68، قبل أن يختتم صلاح الأهداف بتسديدة ساقطة في الدقيقة 85، ويعزز تصدره لقائمة هدافي المسابقة برصيد 22 هدفا.

وتصدر ليفربول، الذي فاز 5-صفر على يونايتد ذهابا، المسابقة برصيد 76 نقطة من 32 مباراة، وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي خاض 31 مباراة وسيواجه برايتون آند هوف ألبيون غدا الأربعاء.