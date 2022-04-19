شاهد.. اعتقال نائبة رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم

ألقي القبض على نائبة رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم بتهمة الاحتيال، فيما يتعلق بقضية "عملة مشفرة" (رقمية)، وفق ما أفادت وكالة "إيرنا" الرسمية، ونقلت عنها وكالة الصحافة الفرنسية أول أمس الأحد.

وأوضحت وكالة "مهر" أن "شهره موسوي" نائبة الرئيس المكلفة بشؤون المرأة، اعتقلت في أعقاب "عدة شكاوى".

وفي فبراير/شباط الماضي، أقيل رئيس الاتحاد الإيراني شهاب الدين عزيزي خادم، بعد عام على توليه منصبه.

وكانت صحيفة "إيران" الحكومية اليومية اتهمته بـ"نقص في الشفافية المالية" و"توقيع عقد مع شركة صهيونية لاستيراد تقنية حكم فيديو المساعد (فار)".

ووفقا للوكالة الرسمية فإن زوج نائبة الرئيس معتقل أيضا في قضية "العملة المشفرة المزيفة".

🆘🚨 کلاهبردار #سیده_شهره_موسوی یکی از مدیران شرکت بادران و #نایب_رئیس_فدراسیون_فوتبال بازداشت شد.

شرکت بادران با رمزارز کینگ مانی هزاران میلیارد تومان از مردم کلاهبرداری کرد.#بادران#کینگ_مانی pic.twitter.com/dYLcoBdXLp — Red star (@Redstar865) April 16, 2022

وذكر موقع "راديو فردا" أن زوجها فريدون غربانيان، ألقي القبض عليه سابقا باعتباره المتهم الأول في القضية وتم إرساله إلى السجن، ونشر فيديو في تويتر، يظهر لحظة اعتقال المسؤولة الإيرانية.