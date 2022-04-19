انتقادات لمدرب الأهلي المصري بسبب "شنط رمضان"

أثار الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مدرب النادي الأهلي المصري، جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب صور توزيع "شنط رمضان" في منطقة إسطبل عنتر بالقاهرة.

وأظهرت الصور موسيماني وهو يمنح الإعانات لعدد من الأهالي، الذين بدت على وجوهم الفرحة، وحرص الأطفال على التقاط الصور مع المدرب الجنوب أفريقي.

وأظهرت صور أخرى محاولة بعض السيدات إخفاء وجوههن أثناء التقاط الصور رفقة موسيماني، في إشارة لاستشعارهن الحرج.

وأشاد رواد منصات التواصل بتلك الخطوة من مدرب النادي الأهلي، مشيرين إلى أنه يعد واحدا من المشاهد الرائعة التي قدمها موسيماني منذ وصوله إلى مصر.

في المقابل، انتقد آخرون تصوير البسطاء أثناء توزيع "الشنط"، خاصة بعد تعمد بعضهم إخفاء وجهه، مؤكدين أنه لم يكن هناك داع للتصوير من الأساس.

وقال الإعلامي محمد فارس في تغريدة له "من أعظم المشاهد بالنسبة لي ومن أجمل الأشياء التي قام بها موسيماني منذ وصوله إلى مصر. موسيماني بين أهالينا البسطاء في منطقة إسطبل عنتر لتوزيع شنط رمضان".

وعلّق الصحفي عمرو فهمي في تغريدة أخرى "لفتة طيبة من بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بتوزيع شنط رمضان. لكن أرجو من الجميع عدم نشر صور الأسر أثناء استلام هذه الشنط، كنت أتمني عدم تصوير تلك اللحظة من الأساس".

لفتة طيبة من بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بتوزيع شنط رمضان

لكن ارجو من الجميع عدم نشر صور الاسر اثناء استلام هذه الشنط

كنت اتمني عدم تصوير تلك اللحظة من الاساس pic.twitter.com/kMDQi6tdqG — Amr Fahmy عمرو فهمي (@AmrFahmy2007) April 18, 2022

من اعظم المشاهد بالنسبالي ومن اجمل الحاجات اللي عملها موسيماني من اول ما جه مصر. موسيماني بين اهالينا البسطاء في منطقة سطبل عنتر لتوزيع شنط رمضان. جميل يا بيتسو جميل ❤️ pic.twitter.com/0br0sXv6yz — Mohamed Fares Taman (@mohamedfares07) April 18, 2022

طبعًا انك تعمل خير وتحس بالناس ده شئ ممتاز، علاقتك بربنا ونيتك في انك تساعد مش محتاجة خالص انك تظهرها، لأن ديه حاجة بينك وبين ربنا، وتبقى نابعة أنك حاسس فعلا ان في فئة محتاجة المساعدة،شعور ممتاز من موسيماني، ولكن تصرف غريب في الصور وبالأخص الصورة الجماعية اللي الستات دارت وشها. — Amr Elgerzawy (@AElgerzawy) April 19, 2022