كرة قدم

انتقادات لمدرب الأهلي المصري بسبب "شنط رمضان"

African Super Cup - Final - Al Ahly SC v Raja Casablanca Soccer Football - African Super Cup - Final - Al Ahly SC v Raja Casablanca - Ahmed bin Ali Stadium, Al Rayyan, Qatar - December 22, 2021 Al Ahly coach Pitso Mosimane REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
موسيماني تلقى انتقادات بسبب ظهوره في صور عند توزيع الإعانات على أسر فقيرة (رويترز)
19/4/2022

أثار الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مدرب النادي الأهلي المصري، جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب صور توزيع "شنط رمضان" في منطقة إسطبل عنتر بالقاهرة.

وأظهرت الصور موسيماني وهو يمنح الإعانات لعدد من الأهالي، الذين بدت على وجوهم الفرحة، وحرص الأطفال على التقاط الصور مع المدرب الجنوب أفريقي.

وأظهرت صور أخرى محاولة بعض السيدات إخفاء وجوههن أثناء التقاط الصور رفقة موسيماني، في إشارة لاستشعارهن الحرج.

وأشاد رواد منصات التواصل بتلك الخطوة من مدرب النادي الأهلي، مشيرين إلى أنه يعد واحدا من المشاهد الرائعة التي قدمها موسيماني منذ وصوله إلى مصر.

في المقابل، انتقد آخرون تصوير البسطاء أثناء توزيع "الشنط"، خاصة بعد تعمد بعضهم إخفاء وجهه، مؤكدين أنه لم يكن هناك داع للتصوير من الأساس.

وقال الإعلامي محمد فارس في تغريدة له "من أعظم المشاهد بالنسبة لي ومن أجمل الأشياء التي قام بها موسيماني منذ وصوله إلى مصر. موسيماني بين أهالينا البسطاء في منطقة إسطبل عنتر لتوزيع شنط رمضان".

وعلّق الصحفي عمرو فهمي في تغريدة أخرى "لفتة طيبة من بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بتوزيع شنط رمضان. لكن أرجو من الجميع عدم نشر صور الأسر أثناء استلام هذه الشنط، كنت أتمني عدم تصوير تلك اللحظة من الأساس".

 

المصدر : وكالة سند