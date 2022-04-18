كرة قدم

هدف برازيلي جديد على طريقة روبرتو كارلوس مرشح لجائزة بوشكاش

ألفيس (يمين) يحتفل مع زملائه بعد تسجيله هدفه الرائع (مواقع التواصل)
18/4/2022

شهدت مباراة دوري الدرجة الثالثة البرازيلي لكرة القدم، بين فريقي فيتوريا ونظيره فلوريستا، تسجيل هدف رائع على طريقة النجم البرازيلي السابق روبرتو كارلوس الذي هز شباك مرمى فرنسا.

وأظهر مقطع فيديو، نشره حساب النادي عبر تويتر، تسديد الظهير الأيسر لفلوريستا فابيو ألفيس، ركلة حرة مباشرة قرب دائرة منتصف الملعب، بشكل غريب بدا وكأنه ضد قوانين الفيزياء.

وسدد ألفيس الكرة من مسافة بعيدة وبشكل مباشر نحو المرمي، حيث دارت الكرة بنفس طريقة تسديدة روبرتو كارلوس الشهيرة التي سجلها بمرمى فرنسا منتصف تسعينيات القرن الماضي، لتسكن شباك الحارس الذي لم يستطع سوى مشاهدتها تدخل مرماه.

وعلق النادي على الهدف عبر تويتر في تغريدة قائلا "كان هذا هو الهدف الذي منحنا الفوز في مباراة الليلة الماضية. سجل الهدف ظهيرنا الأيسر فابيو ألفيس.. هيا بنا فلوريستا".

وخطف الهدف -الذي حقق أكثر من 600 ألف مشاهدة حتى الآن- الأنظار حول العالم، حيث رشحه رواد المنصات لجائزة بوشكاش هذا العام.

وحسم فلوريستا المباراة بهذا الهدف، ليحقق الفوز الثاني له على التوالي، محتلًا المركز الرابع بـ 6 نقاط وبفارق الأهداف عن الصدارة، بينما احتل فيتوريا المرتبة الـ 18 بلا أي نقاط.

 

المصدر : وكالة سند