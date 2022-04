شهدت مباراة دوري الدرجة الثالثة البرازيلي لكرة القدم، بين فريقي فيتوريا ونظيره فلوريستا، تسجيل هدف رائع على طريقة النجم البرازيلي السابق روبرتو كارلوس الذي هز شباك مرمى فرنسا.

وأظهر مقطع فيديو، نشره حساب النادي عبر تويتر، تسديد الظهير الأيسر لفلوريستا فابيو ألفيس، ركلة حرة مباشرة قرب دائرة منتصف الملعب، بشكل غريب بدا وكأنه ضد قوانين الفيزياء.

RECEEEBA 😱😱😱

Na segunda rodada da Série C, o lateral-esquerdo Fábio Alves, do Floresta, marcou esse golaço no Barradão diante do Vitoria-BA. pic.twitter.com/GkDlkvcjLZ

— Futebol Cearense (@_futCearense) April 17, 2022