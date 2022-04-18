شهدت مباراة دوري الدرجة الثالثة البرازيلي لكرة القدم، بين فريقي فيتوريا ونظيره فلوريستا، تسجيل هدف رائع على طريقة النجم البرازيلي السابق روبرتو كارلوس الذي هز شباك مرمى فرنسا.

وأظهر مقطع فيديو، نشره حساب النادي عبر تويتر، تسديد الظهير الأيسر لفلوريستا فابيو ألفيس، ركلة حرة مباشرة قرب دائرة منتصف الملعب، بشكل غريب بدا وكأنه ضد قوانين الفيزياء.

RECEEEBA 😱😱😱 Na segunda rodada da Série C, o lateral-esquerdo Fábio Alves, do Floresta, marcou esse golaço no Barradão diante do Vitoria-BA. pic.twitter.com/GkDlkvcjLZ — Futebol Cearense (@_futCearense) April 17, 2022

وسدد ألفيس الكرة من مسافة بعيدة وبشكل مباشر نحو المرمي، حيث دارت الكرة بنفس طريقة تسديدة روبرتو كارلوس الشهيرة التي سجلها بمرمى فرنسا منتصف تسعينيات القرن الماضي، لتسكن شباك الحارس الذي لم يستطع سوى مشاهدتها تدخل مرماه.

هدف روبرتو كارلوس على فرنسا والذي حيّر علماء الفيزياء 💫

Source:sky sports pic.twitter.com/1g54arybqa — رياضي قديم (@OldSporiter) January 24, 2022

وعلق النادي على الهدف عبر تويتر في تغريدة قائلا "كان هذا هو الهدف الذي منحنا الفوز في مباراة الليلة الماضية. سجل الهدف ظهيرنا الأيسر فابيو ألفيس.. هيا بنا فلوريستا".

وخطف الهدف -الذي حقق أكثر من 600 ألف مشاهدة حتى الآن- الأنظار حول العالم، حيث رشحه رواد المنصات لجائزة بوشكاش هذا العام.

وحسم فلوريستا المباراة بهذا الهدف، ليحقق الفوز الثاني له على التوالي، محتلًا المركز الرابع بـ 6 نقاط وبفارق الأهداف عن الصدارة، بينما احتل فيتوريا المرتبة الـ 18 بلا أي نقاط.

Esse foi o golaço que nos deu a vitória na partida de ontem a noite. O gol foi marcado pelo nosso lateral-esquerdo Fábio Alves. VAMOS FLORESTA 💚 pic.twitter.com/JAAHohjFYI — Floresta 💚🌲 (@florestaomaior) April 17, 2022

Roberto Carlos fazendo escola…😍⚽️ https://t.co/Kl6neVJ6ER — Nelson Ramires 06🇦🇹 (@NelsonRamires06) April 17, 2022