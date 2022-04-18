كريم بنزيمة يحقق 3 أرقام جديدة في الليغا
أضاف النجم الفرنسي كريم بنزيمة، قائد فريق ريال مدريد، 3 أرقام مميزة جديدة بعدما سجل هدف فوز الملكي على إشبيلية، أمس الأحد في الجولة 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وبفضل هدف بنزيمة، اقتنص ريال مدريد فوزًا صعبًا 3-2 في الوقت الضائع من المباراة المثيرة، ليعزز موقعه في الصدارة بـ 75 نقطة، وبفارق 15 نقطة عن أقرب منافسيه ويقترب كثيرا من التتويج الرسمي بلقب الليغا.
بنزيمة لا يستسلم وينتزع هدف الفوز على إشبيلية #الدوري_الإسباني #beINLiga #LaLiga pic.twitter.com/VdOW9mZK0A
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 17, 2022
والرقم الأول هو وصول بنزيمة للهدف رقم 25 له في الليغا هذا الموسم، وهو أعلى معدل تهديفي يحققه بالدوري منذ انتقاله إلى ريال مدريد عام 2009، حيث سجل 24 هدفًا في موسم 2015-2016.
2009/10: 8⚽
2010/11: 15⚽
2011/12: 21⚽
2012/13: 11⚽
2013/14: 17⚽
2014/15: 15⚽
2015/16: 24⚽
2016/17: 11⚽
2017/18: 5⚽
2018/19: 21⚽
2019/20: 21⚽
2020/21: 23⚽
2021/22: 25⚽✅
👑🇫🇷🤍 ¡𝐃𝐄 𝐑𝐄́𝐂𝐎𝐑𝐃, @Benzema! #LaLigaSantander #SevillaFCRealMadrid pic.twitter.com/zZpVOFZzq0
— LaLiga (@LaLiga) April 17, 2022
الرقم الثاني: أصبح النجم الفرنسي عاشر لاعب في تاريخ النادي الملكي يصل إلى 25 هدفًا في الموسم الواحد (والرقم مرشح للزيادة)، في قائمة شهدت وجود أساطير مثل كريستيانو رونالدو وراؤول غونزاليس ورود فان نيستلروي ودي ستيفانو وبوشكاش.
🥇 @Cristiano: 311
🥈 @RaulGonzalez: 228
🥉 𝘽𝙀𝙉𝙕𝙀𝙈𝘼: 217
📜🔝🤍⚽ ¡@Benzema ya es el 𝟑𝐞𝐫 𝐌𝐀́𝐗𝐈𝐌𝐎 𝐆𝐎𝐋𝐄𝐀𝐃𝐎𝐑 del @realmadrid en la 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐈𝐀 de #LaLigaSantander! #SevillaFCRealMadrid #LaLigaHistory pic.twitter.com/8M356sAFgE
— LaLiga (@LaLiga) April 17, 2022
الرقم الثالث: وصل بنزيمة إلى الهدف 217 له مع ريال مدريد في الليغا، محتلًا المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين للنادي، التي يتصدرها رونالدو بـ 311 هدفًا، يليه راؤول بـ 228 هدفًا.
👑 Historia que tú hiciste…
✅Pahiño
✅Di Stéfano
✅Puskás
✅Hugo Sánchez
✅Zamorano
✅Raúl
✅Van Nistelrooy
✅Higuaín
✅Cristiano
✅ 𝘽𝙀𝙉𝙕𝙀𝙈𝘼
🤍 ¡@Benzema entra en el club de jugadores del @realmadrid que han marcado 25 goles en una temporada en #LaLigaSantander! pic.twitter.com/tUbEE72Ocf
— LaLiga (@LaLiga) April 17, 2022
وكال محبو الملكي المديح بالأداء الذي يقدمه بنزيمة هذا الموسم، مشيرين إلى أنه دائمًا ما يكون حاضرا في المواعيد الكبرى، في حين وصفه البعض بأنه "أحسن لاعب في العالم".
احسن لاعب ف العالم ف احسن فريق ف التاريخ بدوون منااازع ♥️♥️♥️♥️♥️🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 https://t.co/xfPDnO1ZNV
— • MaGeD • (@magedyounes2) April 17, 2022
اسطوري https://t.co/A24uX6ACPX
— سَعِيد (@Saeid_Shabana) April 17, 2022
لا يتخاذل حين تحتاجه 😍
ولا يحتاج ضربات جزاء كي يُسجل 😎
ولو جاله يسجلها عادي مفيش مشكلة 💪#ريال_مدريد https://t.co/nep8cf3yvF
— Ahmed Elsherifi (@ahmed_sherifi) April 17, 2022
كريم المتعه في عالم المستديرة 🤍♥️ https://t.co/T8dKT8B74U
— انسان مجرد🥀 (@mazn172550632) April 17, 2022
مبسوط إنو بنزيما لقى التقدير البستحقة
Legend ✅ https://t.co/Kh1zc6NmOP
— محمد 🇸🇩🇵🇸 (@mo7md_jaffar) April 17, 2022