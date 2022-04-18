أضاف النجم الفرنسي كريم بنزيمة، قائد فريق ريال مدريد، 3 أرقام مميزة جديدة بعدما سجل هدف فوز الملكي على إشبيلية، أمس الأحد في الجولة 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبفضل هدف بنزيمة، اقتنص ريال مدريد فوزًا صعبًا 3-2 في الوقت الضائع من المباراة المثيرة، ليعزز موقعه في الصدارة بـ 75 نقطة، وبفارق 15 نقطة عن أقرب منافسيه ويقترب كثيرا من التتويج الرسمي بلقب الليغا.

والرقم الأول هو وصول بنزيمة للهدف رقم 25 له في الليغا هذا الموسم، وهو أعلى معدل تهديفي يحققه بالدوري منذ انتقاله إلى ريال مدريد عام 2009، حيث سجل 24 هدفًا في موسم 2015-2016.

الرقم الثاني: أصبح النجم الفرنسي عاشر لاعب في تاريخ النادي الملكي يصل إلى 25 هدفًا في الموسم الواحد (والرقم مرشح للزيادة)، في قائمة شهدت وجود أساطير مثل كريستيانو رونالدو وراؤول غونزاليس ورود فان نيستلروي ودي ستيفانو وبوشكاش.

الرقم الثالث: وصل بنزيمة إلى الهدف 217 له مع ريال مدريد في الليغا، محتلًا المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين للنادي، التي يتصدرها رونالدو بـ 311 هدفًا، يليه راؤول بـ 228 هدفًا.

👑 Historia que tú hiciste… ✅Pahiño

✅Di Stéfano

✅Puskás

✅Hugo Sánchez

✅Zamorano

✅Raúl

✅Van Nistelrooy

✅Higuaín

✅Cristiano

✅ 𝘽𝙀𝙉𝙕𝙀𝙈𝘼 🤍 ¡@Benzema entra en el club de jugadores del @realmadrid que han marcado 25 goles en una temporada en #LaLigaSantander! pic.twitter.com/tUbEE72Ocf — LaLiga (@LaLiga) April 17, 2022

وكال محبو الملكي المديح بالأداء الذي يقدمه بنزيمة هذا الموسم، مشيرين إلى أنه دائمًا ما يكون حاضرا في المواعيد الكبرى، في حين وصفه البعض بأنه "أحسن لاعب في العالم".

احسن لاعب ف العالم ف احسن فريق ف التاريخ بدوون منااازع ♥️♥️♥️♥️♥️🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 https://t.co/xfPDnO1ZNV — • MaGeD • (@magedyounes2) April 17, 2022

لا يتخاذل حين تحتاجه 😍

ولا يحتاج ضربات جزاء كي يُسجل 😎

ولو جاله يسجلها عادي مفيش مشكلة 💪#ريال_مدريد https://t.co/nep8cf3yvF — Ahmed Elsherifi (@ahmed_sherifi) April 17, 2022

كريم المتعه في عالم المستديرة 🤍♥️ https://t.co/T8dKT8B74U — انسان مجرد🥀 (@mazn172550632) April 17, 2022