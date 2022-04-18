قليل من الحظ والوقت.. كلوب يتحدث عن تراجع أهداف صلاح

تحدث مدرب نادي ليفربول يورغن كلوب عن إخفاق النجم المصري محمد صلاح في إحراز أهداف منذ مدة طويلة، وبرر الصعوبات التي يواجهها هداف الدوري الإنجليزي وتوقع حدوث تغيير في المباريات القادمة.

ويبحث صلاح عن هدفه الأول من اللعب المفتوح منذ 19 فبراير/شباط، عندما يستضيف ليفربول منافسه مانشستر يونايتد غدا الثلاثاء في قمة مباريات الأسبوع في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب للصحفيين اليوم الاثنين "عودة محمد صلاح للتسجيل مسألة وقت فقط، ما يمر به أمر طبيعي، وفي مباراة مانشستر سيتي الأخيرة قدم أداء رائعا للغاية، لقد كنت سعيدا بأدائه، إنه بحاجة للقليل من الحظ لكي يعود لتسجيل الأهداف".

وفاز ليفربول 3-2 على مانشستر سيتي، وتأهل لمواجهة تشلسي في المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي الشهر المقبل.

وقال المدرب الألماني "أجرينا العديد من المحادثات معا أثناء عملنا، وفي هذه الفترة لا حاجة للحديث عن الأمر"، في إشارة إلى حرصه على دعم النجم المصري ومرافقته في التدريبات بحثا عن استعادة أفضل مستوياته خلال الفترة المتبقية من الموسم والتي تشهد منافسة ليفربول على التتويج بـ4 ألقاب.

ولا يزال صلاح يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 20 هدفا، وبفارق 3 أهداف عن أقرب منافسيه سون هيونغ-مين لاعب توتنهام هوتسبير. ويحتل ديوجو جوتا لاعب ليفربول وكريستيانو رونالدو هداف مانشستر يونايتد المركز الثالث، ولكل منهما 15 هدفا.