كرة قدم

قليل من الحظ والوقت.. كلوب يتحدث عن تراجع أهداف صلاح

Manchester City v Liverpool: The Emirates FA Cup Semi-Final LONDON, ENGLAND - APRIL 16: Mohamed Salah of Liverpool controls the ball during The Emirates FA Cup Semi-Final match between Manchester City and Liverpool at Wembley Stadium on April 16, 2022 in London, England. (Photo by Shaun Botterill/Getty Images)
صلاح يتصدر هدافي الدوري الإنجليزي رغم صيامه عن التسجيل منذ أسابيع (غيتي)
18/4/2022

تحدث مدرب نادي ليفربول يورغن كلوب عن إخفاق النجم المصري محمد صلاح في إحراز أهداف منذ مدة طويلة، وبرر الصعوبات التي يواجهها هداف الدوري الإنجليزي وتوقع حدوث تغيير في المباريات القادمة.

ويبحث صلاح عن هدفه الأول من اللعب المفتوح منذ 19 فبراير/شباط، عندما يستضيف ليفربول منافسه مانشستر يونايتد غدا الثلاثاء في قمة مباريات الأسبوع في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب للصحفيين اليوم الاثنين "عودة محمد صلاح للتسجيل مسألة وقت فقط، ما يمر به أمر طبيعي، وفي مباراة مانشستر سيتي الأخيرة قدم أداء رائعا للغاية، لقد كنت سعيدا بأدائه، إنه بحاجة للقليل من الحظ لكي يعود لتسجيل الأهداف".

وفاز ليفربول 3-2 على مانشستر سيتي، وتأهل لمواجهة تشلسي في المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي الشهر المقبل.

وقال المدرب الألماني "أجرينا العديد من المحادثات معا أثناء عملنا، وفي هذه الفترة لا حاجة للحديث عن الأمر"، في إشارة إلى حرصه على دعم النجم المصري ومرافقته في التدريبات بحثا عن استعادة أفضل مستوياته خلال الفترة المتبقية من الموسم والتي تشهد منافسة ليفربول على التتويج بـ4 ألقاب.

ولا يزال صلاح يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 20 هدفا، وبفارق 3 أهداف عن أقرب منافسيه سون هيونغ-مين لاعب توتنهام هوتسبير. ويحتل ديوجو جوتا لاعب ليفربول وكريستيانو رونالدو هداف مانشستر يونايتد المركز الثالث، ولكل منهما 15 هدفا.

المصدر : وكالات