شاهد.. هدف عالمي "ساحر" في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي

سجل اللاعب الأسكتلندي باري بانان، هدفا رائعا من مسافة بعيدة لصالح فريقه شيفيلد وينزداي في شباك مضيفه ميلتون كينز دونز، في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم.

وجاء الهدف في الدقيقة 30 من عمر اللقاء، بعدما شتت مدافع دونز كرة طولية بطريقة خاطئة ارتدت إلى بانان، الذي استقبلها بطريقة مميزة على صدره ليهيئها لنفسه ويسددها مباشرة بتسديدة صاروخية ساقطة فاجأت حارس المرمى وسكنت الشباك لينفجر الملعب احتفالا بالهدف الرائع.

وتغنى نادي شيفيلد وينزداي بهدف لاعب الوسط الأسكتلندي وقائد الفريق، واصفا إياه بـ"الساحر".

Sheffield Wednesday on Twitter: "🤩 Can’t stop watching! https://t.co/N5vkyAlrKl" / Twitter

وقال وينزداي في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر عن الهدف "ببساطة هدف رائع من القائد، لقد لمح الحارس بعيدًا عن مرماه، ليسدد من مسافة بعيدة وتسكن الكرة الشباك، يا له من هدف".

وحقق شيفيلد وينزداي الفوز على مضيفه بنتيجة 3-2، بفضل هدف بانان الرائع الذي رشحه للفوز بلقب رجل المباراة.

Sheffield Wednesday on Twitter: ".@bazzabannan25 🐐 https://t.co/jAxpGyhvyk" / Twitter

وبهذا الفوز عزز شيفيلد وينزداي حظوظه بالبقاء ضمن فرق تصفيات الصعود للبطولة الإنجليزية، في حين عرقلت هذه الخسارة ميلتون كينز ميلتون من التقدم إلى المركز الثاني الذي يتأهل صاحبه مباشرة دون خوض تصفيات الصعود.

ودوري الدرجة الثانية الإنجليزي، هو ثالث درجات نظام كرة القدم في إنجلترا، بعد الدوري الممتاز، ودوري البطولة الإنجليزية.

ويشارك في دوري الدرجة الثانية 24 فريقا، يصعد منها أول فريقين إلى دوري البطولة الإنجليزية، في حين تخوض الفرق الأربعة الموالية للوصيف تصفيات صعود بخروج المغلوب، ليصعد منها فريق واحد إلى الدرجة الأعلى، بينما يهبط آخر 4 فرق إلى دوري الدرجة الثالثة.