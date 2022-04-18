شاهد- ريمونتادا ملكية قاتلة.. ريال مدريد يطيح بإشبيلية ويضع يدا على لقب الليغا

اجتاز ريال مدريد إحدى العقبات المهمة في حملته نحو استعادة لقب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، بعدما قلب تأخره بهدفين دون رد أمام مضيفه إشبيلية إلى فوز ثمين ومستحق 3-2، في قمة مباريات المرحلة 32 من المسابقة.

وعزز الريال -الساعي لاستعادة اللقب الذي فقده الموسم الماضي لمصلحة جاره اللدود أتلتيكو مدريد- موقعه في الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 75 نقطة بفارق 15 نقطة أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي برشلونة، الذي لعب مباراتين أقل من الفريق الملكي.

في المقابل، تجمّد رصيد أشبيلية -الذي حقق فوزا وحيدا في مبارياته الست الأخيرة بالبطولة- عند 60 نقطة في المركز الرابع.

وبادر النجم الكرواتي المخضرم إيفان راكيتيتش بالتسجيل لمصلحة أشبيلية (21)، قبل أن يضيف زميله الأرجنتيني إيريك لاميلا الهدف الثاني (25).

وساهمت تبديلات الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الريال، في صنع الفارق للميرينغي في الشوط الثاني، الذي شهد إدراك الضيوف التعادل بعدما أحرز البديلان رودريغو (50) وناتشو فيرنانديز (83) هدفين.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بالتعادل، أهدى النجم الفرنسي كريم بنزيمة النقاط الثلاث للريال، بتسجيله الهدف الثالث للفريق الضيف في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوط الثاني، من صناعة رودريغو.