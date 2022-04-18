رونالدو يعلن وفاة ابنه بعد لحظات من ولادته

أعلن كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي وهداف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الاثنين وفاة أحد طفليه التوأمين حديثي الولادة.

وذكر رونالدو في بيان مشترك مع صديقته جورجينا رودريغيز عبر وسائل التواصل الإجتماعي، "بحزن عميق نعلن أن ابننا الرضيع توفى. إنه أكبر آلم يمكن أن يشعر به أي والديْن".

وأوضح "فقط ولادة ابنتنا تمنحنا القوة للتعايش مع هذه اللحظة ببعض الأمل والسعادة".

وختم رونالدو بالقول "نشعر بالدمار جميعا بسبب هذه الخسارة، ونطالب بالخصوصية في هذا الوقت الصعب للغاية. طفلنا الصغير أنت ملاكنا. سنحبك دائما".

وكان رونالدو أعلن العام الماضي أنه وصديقته سيرزقان بتوأم، علما أن النجم البرتغالي لديه بالفعل 4 أبناء.