كرة قدم

جماهير برشلونة تنقلب على رئيس النادي جوان لابورتا

FC Barcelona Press Conference
لابورتا يواجه انتقادات كثيرة من جماهير برشلونة (رويترز)
18/4/2022

احتج عشرات من مشجعي نادي برشلونة خارج ملعب كامب نو اليوم الاثنين، ورفعوا شعارات مناهضة لرئيس النادي جوان لابورتا بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق أمام إينتراخت فرانكفورت الألماني في الدوري الأوروبي.

وأقصي برشلونة من ربع نهائي الدوري الأوروبي عقب خسارته في ملعبه أمام فرانكفورت 3-2 في مباراة شهدت حضور 30 ألف مشجع للنادي الألماني، وهو ما تسبب في مشهد غريب بدا فيه برشلونة وكأنه يلعب خارج ملعبه.

وقبل مباراة النادي الكتالوني اليوم الاثنين أمام ضيفه قادش في الدوري الإسباني، تجمّع عدد من المشجعين أمام ملعب كامب نو، ورفعوا شعارات مناهضة للابورتا.

وانتقد المحتجون طريقة تسيير الفريق التي أدت إلى غزو المشجعين الألمان لمعقل الفريق يوم الخميس الماضي.

ووفقا لمقاطع نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ردد المحتجون شعارات من بينها "برشلونة نعم.. لابورتا لا"، و"لا.. بورتا كاذب.. لابورتا محتال"، كما طالب عدد من المحتجين باستقالة لابورتا.

وتعرض نادي برشلونة لصدمة عقب الخروج من الدوري الأوروبي الذي يراهن على التتويج بلقبه لإنقاذ الموسم الحالي بعد الخروج من كأس الملك، واقتراب الغريم ريال مدريد من حسم لقب الدوري.

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي