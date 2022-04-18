احتج عشرات من مشجعي نادي برشلونة خارج ملعب كامب نو اليوم الاثنين، ورفعوا شعارات مناهضة لرئيس النادي جوان لابورتا بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق أمام إينتراخت فرانكفورت الألماني في الدوري الأوروبي.

وأقصي برشلونة من ربع نهائي الدوري الأوروبي عقب خسارته في ملعبه أمام فرانكفورت 3-2 في مباراة شهدت حضور 30 ألف مشجع للنادي الألماني، وهو ما تسبب في مشهد غريب بدا فيه برشلونة وكأنه يلعب خارج ملعبه.

وقبل مباراة النادي الكتالوني اليوم الاثنين أمام ضيفه قادش في الدوري الإسباني، تجمّع عدد من المشجعين أمام ملعب كامب نو، ورفعوا شعارات مناهضة للابورتا.

“Barca yes, Laporta no,” sing a few fans outside after ticket fiasco vs. Frankfurt. They think the president put money over the club’s other interests pic.twitter.com/vIHdeUEBQV — Samuel Marsden (@samuelmarsden) April 18, 2022

وانتقد المحتجون طريقة تسيير الفريق التي أدت إلى غزو المشجعين الألمان لمعقل الفريق يوم الخميس الماضي.

ووفقا لمقاطع نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ردد المحتجون شعارات من بينها "برشلونة نعم.. لابورتا لا"، و"لا.. بورتا كاذب.. لابورتا محتال"، كما طالب عدد من المحتجين باستقالة لابورتا.

Medio centenar de hinchas protestan en la explanada del Camp Nou contra la directiva del @FCBarcelona por la 'invasión' alemana del jueves anterior@ESPNDeportes pic.twitter.com/TRPtoltYIG — Jordi Blanco Duch (@Elwood_White) April 18, 2022

وتعرض نادي برشلونة لصدمة عقب الخروج من الدوري الأوروبي الذي يراهن على التتويج بلقبه لإنقاذ الموسم الحالي بعد الخروج من كأس الملك، واقتراب الغريم ريال مدريد من حسم لقب الدوري.