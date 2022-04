يمر النجم المصري محمد صلاح بكبوته الثانية مع فريقه ليفربول الإنجليزي، لا سيما بعد إخفاق منتخب بلاده في التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا ثم الفشل في التأهل لكأس العالم لكرة القدم، بالخسارة أمام السنغال في المرتين.

وواصل صلاح صيامه التهديفي للمباراة السادسة على التوالي في مختلف المسابقات، وذلك خلال فوز ليفربول 3-2 على مانشستر سيتي في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي أمس السبت، والذي شهد إهداره انفرادا بصورة غير اعتيادية في الشوط الثاني من المباراة.

وحصل بعد اللقاء على تقييم "ضعيف" وفقا لشبكة "سوفاسكور" العالمية، التي منحته 6.3 درجات من إجمالي 10 درجات، كأقل لاعبي الريدز تقييما، بجانب البرازيلي فابينيو، في حين نال زميله السنغالي ساديو ماني، الذي أحرز ثنائية في اللقاء، التقييم الأعلى بين لاعبي الفريقين، بحصوله على 8.3 درجات.

ولم يمارس صلاح عادته المفضلة في زيارة مرمى منافسيه منذ 36 يوما، حيث ابتعد عن التسجيل منذ 12 مارس/آذار الماضي بالتحديد، حينما أحرز هدفا من ركلة جزاء في فوز ليفربول 2-صفر على مضيفه برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه رغم ذلك لم يمر بأطول فترة صيام عن إحراز الأهداف خلال مسيرته مع الريدز، التي بدأت في يونيو/حزيران 2017.

Salah missed this today ?😳it nearly costed them , Liverpool fans won’t talk because it’s not Mane 😔 pic.twitter.com/JZj75gFyqD

— BURNs🔥🎭 (@Mhiestro_Burns) April 16, 2022