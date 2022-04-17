تزايدت احتمالات تتويج فريق ليفربول برباعية غير مسبوقة هذا الموسم بعدما هزم غريمه مانشستر سيتي في مباراة مثيرة أمس السبت، ليتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وهو ما تحدث عنه يورغن كلوب مدرب الريدز.

وتغلب ليفربول 3-2 على سيتي لينتظر مواجهة تشلسي أو كريستال بالاس في النهائي يوم 14 مايو/أيار المقبل.

وتوج ليفربول بالفعل بكأس رابطة الأندية الإنجليزية في فبراير/شباط الماضي، واحتل المركز الثاني في الدوري الممتاز، كما تأهل إلى الدور قبل النهائي في دوري أبطال أوروبا ليتمسك بأمل تحقيق الرباعية هذا الموسم.

وقال كلوب "أعتقد أن مباراة مثل هذه تظهر ضعف إمكانية تحقيق هذا الشيء".

وأضاف "اجتزنا سيتي، وبعد 3 أيام سنلعب ضد مانشستر يونايتد الذي يقاتل للتأهل إلى دوري الأبطال، ثم نواجه إيفرتون بعد أيام، ويليه فياريال في مباراة لن تكون ودية، ثم نواجه نيوكاسل، وكل هذه المباريات قوية، وعلى الأرجح لن نفوز بها جميعا".

وتابع كلوب "لكنني لا أنشغل كثيرا، ونسعى للفوز بكل مباراة قادمة، وبعدها سنحاول التعافي من أجل المباراة التالية".

❌😱 خطأ فادح من زاك ستيفن يُهدي الريدز الهدف الثاني 🧐 هل باتت عودة سيتي مستحيلة في هذه القمة؟#مانشستر_سيتي_ليفربول | #كاس_الاتحاد_الانكليزي#FACup pic.twitter.com/WalLfijSFw — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 16, 2022

وقال المهاجم ساديو ماني -الذي أحرز هدفين أمام سيتي- إن التتويج بالرباعية "حلم"، مضيفا "أمامنا الكثير من المباريات، وسنسعى لبذل أقصى جهد".