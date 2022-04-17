قبل مواجهة الجزائر والكاميرون.. هل اجتمع صامويل إيتو مع الحكم غاساما؟

تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر صورة قيل إنها تُظهر رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل إيتو رفقة الحكم الغامبي بكاري غاساما، بما يلمح إلى وجود صفقة بينهما.

وتقدّم الاتحاد الجزائري للعبة بشكوى ضد غاساما بسبب "الأخطاء التحكيميّة" خلال مباراة الكاميرون والجزائر ضمن تصفيات مونديال 2022.

ويظهر في الصورة صامويل إيتو جالسا في ما يبدو أنه مطعم إلى جانب غاساما حكم المباراة التي انتزع فيها منتخب الكاميرون بطاقة التأهّل إلى مونديال 2022 من الجزائر في 30 مارس/آذار الماضي.

وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن ناشري هذه الصورة أرادوا التلميح إلى وجود صفقة بين الرجلين أثّرت على نتائج المباراة التي انتهت بفوز الكاميرون على الجزائر 2-1، ولكن الصورة مركبة.

ويأتي ذلك في ظلّ طلب الاتحاد الجزائري لكرة القدم من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فتح تحقيق بخصوص ما حدث خلال المباراة، وإعادة إجرائها.