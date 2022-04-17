قاب قوسين من التتويج بلقب الدوري.. سان جيرمان يفوز بشق الأنفس على مرسيليا

وضع باريس سان جيرمان قدما على منصة التتويج بالدوري الفرنسي لكرة القدم، عبر الفوز في مباراة الكلاسيكو التي جمعته بضيفه أولمبيك مرسيليا 2-1 في المرحلة 32.

وتقدّم نيس للمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي بفوزه على ضيفه لوريان 2-1، بينما اكتسح ليون ضيفه بوردو 6-1.

وفي مباريات أخرى، تعادل تروا مع ستراسبورغ 1-1، ونانت مع أنجيه 1-1،وميتز مع كليرمون فوت 1-1، ومونبلييه مع ستاد ريمس سلبيا.

وعلى ملعب حديقة الأمراء، تقدم البرازيلي نيمار بهدف لسان جيرمان في الدقيقة 12، ثم ردّ دويي كاليتا كار بهدف التعادل لمرسيليا في الدقيقة 31، قبل أن يسجل كيليان مبابي هدف الفوز لأصحاب الأرض في الثواني الأخيرة من الشوط الأول عبر ضربة جزاء.

ورفع سان جيرمان رصيده في الصدارة إلى 74 نقطة، بفارق 15 نقطة عن أقرب ملاحقيه مرسيليا قبل 6 مراحل من نهاية الموسم.