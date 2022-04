شاهد- رونالدو هو القائد الفعلي لمانشستر يونايتد

احتضن كريستيانو رونالدو 9 لاعبين من مانشستر يونايتد في غرفة الملابس قبل فوزهم 3-2 على نوريتش سيتي، مما يثبت أنه شخصية كبيرة.

وسجل رونالدو -الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات- ثلاثية أمس السبت، ليحافظ على أحلام يونايتد في احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى دوري الأبطال.

وعاد رونالدو إلى ملعب "أولد ترافورد" الصيف الماضي، ورغم شائعات قرب رحيله عن الفريق، فإنه أحد أبرز لاعبي المان يونايتد وتأثيره لا مثيل له.

وقبل أن يدخل لاعبو الفريقين إلى أرض الملعب، كان رونالدو يعلم أن خبرته مطلوبة.

وتحدث اللاعب البالغ من العمر 37 عاما إلى حارس المرمى ديفيد دي خيا والقائد هاري ماغواير، قبل أن يشارك فيكتور ليندلوف وديوغو دالوت وأليكس تيليس في الحوار، ثم اقترب من أنتوني إلانغا وجيسي لينغارد وبول بوغبا، قبل أن يوقف برونو فرنانديز في طريقه ويتمنى له التوفيق.

اللاعب الوحيد الذي لم تتح الفرصة لرونالدو للتحدث معه هو جادون سانشو الذي كان يتحدث مع ميلوت راشيكا، أحد خريجي الدوري الألماني ومهاجم نوريتش.

وقاد رونالدو نموذجا يحتذى به على أرض الملعب، فافتتح التسجيل في غضون 7 دقائق بعد خطأ في دفاع "جزر الكناري".

وضاعف اللاعب البرتغالي رصيده في الدقيقة 32 بعد ركلة ركنية.

واستعاد نوريتش الفارق قبل نهاية الشوط الأول بقليل، ثم عادل النتيجة مع بداية الشوط الثاني.

وأعطت هزائم توتنهام وأرسنال -أمام برايتون وساوثهامبتون على التوالي- الأمل ليونايتد في البحث عن مكان في دوري أبطال أوروبا.

واحتل فريق المدرب رالف رانجنيك المركز السابع في بداية نهاية الأسبوع، لكنه الآن يحتل المركز الخامس بفارق 3 نقاط فقط عن توتنهام في المركز الرابع.

ويسافر يونايتد إلى ملعب أنفيلد لمواجهة غريمه اللدود ليفربول مساء الثلاثاء المقبل، ويدرك رانجنيك أن فريقه سيحتاج إلى تحسين مستواه.

وقال رونالدو للموقع الرسمي للنادي "علينا أن نركز على أدائنا. النتيجة كانت جيدة، سترفع زخمنا وثقة الفريق، لكن علينا أن نكون واقعيين.. مع هذا النوع من الأداء، سيكون من المستحيل تقريبا الحصول على شيء من المباراة خارج الأرض ضد ليفربول، ومن ثم سيكون من الصعب أيضًا الفوز خارج الأرض ضد أرسنال، ثم ضد تشلسي على أرضنا".

وختم "نحن بحاجة للعب بشكل أفضل بمزيد من اللياقة البدنية، والمزيد من القوة. كانت هذه أكبر مشكلة وأكثر شيء لم أكن سعيدًا به اليوم".

Cristiano Ronaldo doesn't need the armband to be Manchester United's captain. 👊pic.twitter.com/XfpU5Y0Vyg

— Mu. (@FutbolMuu) April 16, 2022