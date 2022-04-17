ثلاثية رونالدو في مرمى نوريتش تمنحه ملايين الدولارات

تمكن كريستيانو رونالدو من تسجيل ثلاثيته الـ60 في مسيرته أول أمس السبت، حيث قاد مانشستر يونايتد للفوز 3-2 على نوريتش سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز في أولد ترافورد.

وحصل اللاعب البالغ من العمر 37 عاما -الذي سجل 21 هدفا في جميع المسابقات للشياطين الحمر- على نحو مليون دولار كمكافأة لتسجيله أكثر من 20 هدفا و131 ألف دولار إضافية لتسجيله ثلاثية.

ووفقًا لتقارير في إنجلترا، بدءا من المباراة القادمة سيحصل رونالدو على 100 ألف جنيه إضافية، مقابل كل هدف يسجله حتى نهاية الموسم.

وأمام مانشستر يونايتد 6 مباريات حتى انتهاء موسم 2021-2022 لرجال رالف رانجنيك، الذين خرجوا من كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وسيحقق رونالدو -الذي سجل 20 هدفا في المواسم الستة الماضية- نحو 4 ملايين دولار إذا سجل 9 أهداف أخرى ليصل إلى هدفه الـ30.

ومن المتوقع أن يكون المهاجم البرتغالي هداف مانشستر يونايتد بنهاية الموسم، وبتحقيق هذا الإنجاز سيحصل على مليون و300 ألف دولار.

وقال رانجنيك بعد الفوز على نوريتش "لا أعتقد أننا بحاجة للحديث عن أداء رونالدو اليوم.. ثلاثية أخرى، مثل تلك التي سجلها ضد توتنهام صنعت الفارق، ولم يكن من السهل تسجيل اثنين من هذه الأهداف".

ورغم أن رونالدو -الذي سجل 30 ثلاثية قبل الـ30 من عمره و30 ثلاثية بعد بلوغه الـ30- أفضل لاعب في الفريق هذا الموسم، فإنه تعرض لانتقادات بسبب الأداء السيئ في مان يونايتد.

ويُعتقد أن مستقبله غير مؤكد، فمن المتوقع أن يخلف المدرب الهولندي إريك تن هاغ المدرب رانجنيك في الصيف.

وأوضح رانجنيك أن "كريستيانو حصل على سنة أخرى من العقد.. سيكون هذا قرارا يتخذه المدرب مع مجلس الإدارة.. مرة أخرى أظهر رونالدو ضد توتنهام وفي مباراة السبت أنه يمكن أن يصنع الفارق في لحظات مثل هذه، في مثل هذه المباريات، وليس من قبيل المصادفة أن يكون الهداف التاريخي لكرة القدم؛ لقد أظهر ذلك مرة أخرى اليوم".