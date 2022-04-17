تشلسي وليفربول في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

داوى تشلسي جراحه الأوروبية وصعد للمباراة النهائية في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعد أن تغلب بهدفين من دون رد على كريستال بالاس اليوم الأحد، في نصف نهائي المسابقة، على ملعب "ويمبلي" العريق في العاصمة البريطانية لندن.

وجاء هدفا المباراة في الشوط الثاني، حيث افتتح البديل روبن لوفتوس تشيك التسجيل لتشيلسي (65)، قبل أن يضيف ماسون ماونت الهدف الثاني (76).

ويأتي هذا الفوز ليضمد بعضا من جراح تشلسي الذي ودع بطولة دوري أبطال أوروبا، عقب خسارته 4-5 أمام ريال مدريد في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بدور الثمانية للمسابقة القارية.

وضرب "البلوز" موعدا في المباراة النهائية، التي ستجرى على الملعب نفسه في 14 مايو/أيار المقبل، مع ليفربول الذي تغلب 3-2 على مانشستر سيتي في مباراة نصف النهائي الأخرى في البطولة.