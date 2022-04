يبكون في المباريات المهمة.. اللاعبون الأكثر تأثرا في كرة القدم

كُشف عن قائمة لاعبي كرة القدم الأكثر تأثرا، وتصدر القائمة أولئك الذين يبكون أكثر في المباريات المهمة.

وبنيت هذه القائمة على عدة قواعد، أبرزها:

لذلك، ربما لم يكن مفاجئا أن النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان في صدارة القائمة، إذ إنه لا يحبس دموعه عندما يشعر أنه يريد البكاء، فيما جاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المركز الثاني.

ومر أصحاب المراكز العشرة الأولى في القائمة بلحظات مشهورة جدا، إذ غلبتهم العاطفة وبكوا بعد خسارتهم المباريات، فنيمار لم يستطع تحمل خسارة نهائي دوري أبطال نسخة 2020 بعد أن كان بعيدا فقط 90 دقيقة عن التتويج باللقب ومساعدة فريقه الباريسي على الفوز بأول لقب له في البطولة القارية، لكنه خسر المباراة النهائية أمام بايرن ميونخ بهدف نظيف.

كما اختبر رونالدو فترات بكى فيها مع الفرق التي لعب لها ومنتخب بلاده، خاصة عندما يكون محبطا من أداء فريقه ويشعر أنه كان عليه تقديم المزيد لإنقاذه من الخسارة.

📷 #WorldCup Archive When Paul Gascoigne's tears won the world's hearts at 🇮🇹Italia 90 #TBT 😢🏆😍 ➡️ https://t.co/aS3WVmXQfU pic.twitter.com/ub83u7j79e

ولعل أشهر لحظة دموع جاءت في كأس العالم 1990 عندما بكى الإنجليزي بول غاسكوين مرتين في المباراة نفسها، وفي نصف النهائي ضد ألمانيا الغربية حصل على بطاقة صفراء كان من شأنها استبعاده من المباراة النهائية إذا تأهل منتخب "الأسود الثلاثة"، وبعد خروج الأخير من البطولة بركلات الترجيح غرق لاعب توتنهام هوتسبير السابق بدموعه مرة أخرى.

Retweet if you remember seeing Paul Gascoigne's tears at the 1990 World Cup. 😢 pic.twitter.com/OX9csSXXGx

