هاتريك تاريخي لرونالدو يحيي آمال مانشستر يونايتد في التأهل لدوري أبطال أوروبا

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 3 أهداف (هاتريك) ليقود فريقه مانشستر يونايتد إلى فوز مثير على ضيفه نوريتش سيتي 3-2 ويحيي آمال المنافسة على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وضمن مباريات اليوم السبت في المرحلة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، استقبل مانشستر يونايتد ضيفه نوريتش وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية تحيي آماله في المنافسة على المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال بعد سلسلة من النتائج المخيبة في المراحل السابقة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم مانشستر بهدفين مقابل هدف حيث تقدم رونالدو بهدفين في الدقيقتين السابعة و32، ورد كيران دويل بهدف لنوريتش في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني أدرك تيمو بوكي التعادل لنوريتش في الدقيقة 52 لكن رونالدو سجل الهدف الثالث له ولفريقه في الدقيقة 76.

وأحرز رونالدو هاتريك للمرة الثانية في الفترة الاحترافية الثانية له مع مانشستر، بعد أن سجل 3 أهداف أيضا خلال الفوز على توتنهام 3-2 في 12 مارس/آذار الماضي.

وسجل رونالدو 3 أهداف في مباراة واحدة للمرة الـ60 في مسيرته حيث نال لقب هاتريك 50 مرة مع الأندية و10 مرات مع المنتخب البرتغالي.

ورفع الفوز رصيد مانشستر إلى 54 نقطة في المركز الخامس بفارق 3 نقاط عن توتنهام صاحب المركز الرابع، وتوقف رصيد نوريتش عند 21 نقطة في المركز الـ20 الأخير.

وفي بقية المباريات التي جرت اليوم السبت فاز ساوثهامبتون على ضيفه أرسنال 1-صفر، وبرايتون على مضيفه توتنهام 1-صفر، وبرنتفورد على مضيفه واتفورد 2-1.