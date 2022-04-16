كرة قدم

ماغواير يخطف الأضواء مجددا بإصابة زميله في مانشستر يونايتد

Premier League - Manchester United v Norwich City Soccer Football - Premier League - Manchester United v Norwich City - Old Trafford, Manchester, Britain - April 16, 2022 Manchester United's Harry Maguire reacts REUTERS/Craig Brough EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details.
ماغواير يواجه انتقادات كبيرة بسبب أدائه الباهت مع مانشستر يونايتد (رويترز)
16/4/2022

خطف مدافع مانشستر يونايتد هاري ماغواير الأضواء مجددا خلال لقاء فريقه اليوم السبت أمام نورويتش سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويواجه ماغواير انتقادات واسعة بسبب أدائه الباهت مع مانشستر يونايتد وظهوره بمستوى لا يليق بصفته أغلى مدافع في العالم بعد انقاله إلى "الشياطين الحمر" مقابل 105 ملايين دولار.

وارتكب المدافع السابق العديد من الأخطاء خلال مباريات مانشستر يونايتد وكلف فريقه خسارة الكثير من النقاط في سباق الدوري.

وجاءت أحدث لقطات المدافع الدولي الإنجليزي اليوم حين تسبب في إصابة زميله في الفريق بول بوغبا خلال ركنية تقدم لها اللاعبان في الدقيقة 61 من مباراة نورويتش.

وبدا أن ماغواير يحاول الوصول إلى الكرة قبل أن يفقد توازنه ويوجه ركلة لبوغبا القادم من الخلف، والذي تأثر بالإصابة وخضع لعلاج من أطباء الفريق قبل استكمال المباراة.

وجاءت اللقطة لتكون الأحدث في سلسلة من اللقطات التي انفرد بها ماغواير خلال هذا الموسم، حيث لفت الأنظار بأخطائه الدفاعية المتكررة، واستهداف زملائه بالفريق سواء بعرقلة أحدهم أو المطالبة بلمسة يد ضد آخر.

وانتهت مباراة اليوم بفوز مانشستر يونايتد 3-2 بفضل ثلاثية للنجم كريستيانو رونالدو، وهي النتيجة التي رفعت رصيد اليونايتد إلى 54 نقطة في المركز الخامس على بعد 3 نقاط من توتنهام صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

المصدر : مواقع إلكترونية