خطف مدافع مانشستر يونايتد هاري ماغواير الأضواء مجددا خلال لقاء فريقه اليوم السبت أمام نورويتش سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويواجه ماغواير انتقادات واسعة بسبب أدائه الباهت مع مانشستر يونايتد وظهوره بمستوى لا يليق بصفته أغلى مدافع في العالم بعد انقاله إلى "الشياطين الحمر" مقابل 105 ملايين دولار.

وارتكب المدافع السابق العديد من الأخطاء خلال مباريات مانشستر يونايتد وكلف فريقه خسارة الكثير من النقاط في سباق الدوري.

وجاءت أحدث لقطات المدافع الدولي الإنجليزي اليوم حين تسبب في إصابة زميله في الفريق بول بوغبا خلال ركنية تقدم لها اللاعبان في الدقيقة 61 من مباراة نورويتش.

وبدا أن ماغواير يحاول الوصول إلى الكرة قبل أن يفقد توازنه ويوجه ركلة لبوغبا القادم من الخلف، والذي تأثر بالإصابة وخضع لعلاج من أطباء الفريق قبل استكمال المباراة.

وجاءت اللقطة لتكون الأحدث في سلسلة من اللقطات التي انفرد بها ماغواير خلال هذا الموسم، حيث لفت الأنظار بأخطائه الدفاعية المتكررة، واستهداف زملائه بالفريق سواء بعرقلة أحدهم أو المطالبة بلمسة يد ضد آخر.

Harry maguire calling for a Handball against his own club will never not be funny to me😭 pic.twitter.com/BQRmsoLCrt

— Lake (@LakeCFC) April 16, 2022