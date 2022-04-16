بلغ ليفربول نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بفوزه 3-2 على غريمه مانشستر سيتي في نصف النهائي بملعب ويمبلي اليوم السبت.

وتقدم إبراهيم كوناتي مدافع ليفربول بالهدف الأول بضربة رأس بعد ركلة ركنية في الدقيقة التاسعة قبل أن يضيف ساديو ماني الهدف الثاني في الدقيقة 17 بعد خطأ فادح من حارس مانشستر سيتي.

وأكمل المهاجم السنغالي ثلاثية ليفربول من تسديدة متقنة في الدقيقة 45.

🤯 @LFC 𝗔𝗥𝗘 𝗥𝗨𝗡𝗡𝗜𝗡𝗚 𝗥𝗜𝗢𝗧 🤯 Sadio Mané scores a beauty of a volley#EmiratesFACup pic.twitter.com/Q4CSPHjEL4 — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) April 16, 2022

وبعد الاستراحة بأقل من دقيقتين قلص جاك غريليش الفارق لسيتي، وأحيا آمال الفريق في العودة للمباراة.

ونجح البديل رياض محرز في وضع بصمته في المباراة بعد انطلاقة مميزة انتهت لدى برناردو سيلفا الذي أحرز الهدف الثاني لمانشست سيتي في الدقيقة 90.

وضغط سيتي بكل قوة في الوقت بدل الضائع، وكاد فرناندينيو أن يدرك التعادل لكنه سدد أعلى المرمى.

A first FA Cup Final for 🔟 years for @LFC 👏#EmiratesFACup pic.twitter.com/G0Tzta76Am — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) April 16, 2022

وبلغ ليفربول نهائي كأس الاتحاد للمرة الأولى منذ 10 سنوات، وسيواجه في النهائي الفائز من مباراة تشلسي وكريستال بالاس التي تقام غدا الأحد.

ويتطلع ليفربول لتحقيق رباعية تاريخية، حيث حقق الفريق لقب كأس الرابطة ويبقى في السباق للتويج بكأس الاتحاد والدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.