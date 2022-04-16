كرة قدم

ليفربول يطيح بسيتي من كأس الاتحاد ويقترب من حلم الرباعية

16/4/2022-|آخر تحديث: 16/4/202208:07 PM (مكة المكرمة)

بلغ ليفربول نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بفوزه 3-2 على غريمه مانشستر سيتي في نصف النهائي بملعب ويمبلي اليوم السبت.

وتقدم إبراهيم كوناتي مدافع ليفربول بالهدف الأول بضربة رأس بعد ركلة ركنية في الدقيقة التاسعة قبل أن يضيف ساديو ماني الهدف الثاني في الدقيقة 17 بعد خطأ فادح من حارس مانشستر سيتي.

وأكمل المهاجم السنغالي ثلاثية ليفربول من تسديدة متقنة في الدقيقة 45.

وبعد الاستراحة بأقل من دقيقتين قلص جاك غريليش الفارق لسيتي، وأحيا آمال الفريق في العودة للمباراة.

 

ونجح البديل رياض محرز في وضع بصمته في المباراة بعد انطلاقة مميزة انتهت لدى برناردو سيلفا الذي أحرز الهدف الثاني لمانشست سيتي في الدقيقة 90.

وضغط سيتي بكل قوة في الوقت بدل الضائع، وكاد فرناندينيو أن يدرك التعادل لكنه سدد أعلى المرمى.

وبلغ ليفربول نهائي كأس الاتحاد للمرة الأولى منذ 10 سنوات، وسيواجه في النهائي الفائز من مباراة تشلسي وكريستال بالاس التي تقام غدا الأحد.

ويتطلع ليفربول لتحقيق رباعية تاريخية، حيث حقق الفريق لقب كأس الرابطة ويبقى في السباق للتويج بكأس الاتحاد والدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

المصدر : وكالات