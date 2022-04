بلغ ليفربول نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بفوزه 3-2 على غريمه مانشستر سيتي في نصف النهائي بملعب ويمبلي اليوم السبت.

وتقدم إبراهيم كوناتي مدافع ليفربول بالهدف الأول بضربة رأس بعد ركلة ركنية في الدقيقة التاسعة قبل أن يضيف ساديو ماني الهدف الثاني في الدقيقة 17 بعد خطأ فادح من حارس مانشستر سيتي.

وأكمل المهاجم السنغالي ثلاثية ليفربول من تسديدة متقنة في الدقيقة 45.

Sadio Mané scores a beauty of a volley #EmiratesFACup pic.twitter.com/Q4CSPHjEL4

وبعد الاستراحة بأقل من دقيقتين قلص جاك غريليش الفارق لسيتي، وأحيا آمال الفريق في العودة للمباراة.

ونجح البديل رياض محرز في وضع بصمته في المباراة بعد انطلاقة مميزة انتهت لدى برناردو سيلفا الذي أحرز الهدف الثاني لمانشست سيتي في الدقيقة 90.

وضغط سيتي بكل قوة في الوقت بدل الضائع، وكاد فرناندينيو أن يدرك التعادل لكنه سدد أعلى المرمى.

A first FA Cup Final for 🔟 years for @LFC 👏#EmiratesFACup pic.twitter.com/G0Tzta76Am

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) April 16, 2022