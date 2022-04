شاهد- البرسا حقق ملايين من بيع التذاكر.. هل خان جمهور برشلونة فريقه؟

فوضى عارمة شهدها ملعب "الكامب نو" -أول أمس الخميس- في فوز آينتراخت فرانكفورت على برشلونة 3-2 في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي وإقصائه من البطولة.

إذ دخل أكثر من 30 ألفا من مشجعي فرانكفورت إلى ملعب برشلونة، رغم أنه من المفترض وجود 5 آلاف فقط من مشجعي الفريق الألماني في معقل البرسا، ومع ذلك يُعتقد أن "البلوغرانا" قد جمع 3 ملايين يورو من خلال بيع التذاكر لمشجعي الخصم.

ولا يُعرف حتى الآن سوى القليل عن كيفية حدوث هذا الموقف، على الرغم من أن برشلونة بدأ تحقيقًا بشأن عدد التذاكر التي تمكن مشجعو الفريق المنافس من شرائها.

ومع ذلك، أعلنت إيلينا فورت -نائبة رئيس برشلونة- أن النادي حقق أرباحا تقدر بنحو 3 ملايين يورو من بيع تذاكر المباراة.

وأعلنت فورت "علينا أن نفتح أعيننا ونتأمل.. أشعر بالخجل من كل شيء عشناه في الكامب نو أول أمس الخميس".

وما حدث في الأيام التي سبقت المباراة كان بمثابة زيادة هائلة في مبيعات التذاكر، واعتقد برشلونة حينها أن مشجعيه كانوا يستعدون لدعم الفريق نحو نصف نهائي دوري أوروبا.

بدلاً من ذلك، كانت هذه الطلبات لشراء التذاكر من مشجعي فرانكفورت. كل ذلك حدث قبل أن يتمكن برشلونة من إدراك ما كان يحدث وتثبيت أداة تعريف "آي بي" (IP) لمنع بيع التذاكر لأجهزة الكمبيوترات التي تحاول الشراء من ألمانيا.

30,000 Eintracht Frankfurt fans marching through Barcelona on their way to the Camp Nou. All in white. What a sight. #SGE #FCBSGE pic.twitter.com/OXw6Vunm75 — Felix Tamsut (@ftamsut) April 14, 2022

Frankfurt celebrating with the 30,000+ traveling fans after their win at Barcelona 🤯 (via @Eintracht)pic.twitter.com/GRsKDrSlfi — B/R Football (@brfootball) April 14, 2022