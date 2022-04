سيارة بنصف مليون دولار.. هدية بيكهام لنجله بمناسبة زواجه

كشفت صحف إنجليزية أن ديفيد بيكهام النجم السابق لمانشستر يونايتد وريال مدريد والكرة الإنجليزية أهدى نجله بروكلين سيارة بمناسبة زواجه.

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" (Daily Mail) أن الهدية هي سيارة كلاسيكية معدلة من طراز "جاكوار 1958" بعد إعادة تصميمها وتزويدها بنظام التشغيل الكهربائي من قبل شركة يمتلك بيكهام 10% من أسهمها، وتبلغ قيمتها نصف مليون دولار.

واصطحب بيكهام زوجته في جولة بالسيارة، وذلك قبل تسليمها إلى نجله في حفل زفافه.

وأقيم حفل الزفاف في فلوريدا، وكلف أكثر من 3 ملايين دولار.

يذكر أن بروكلين تزوج من الممثلة الأميركية وعارضة الأزياء نيكولا ابنة رجل الأعمال الأميركي نيلسون بيلتز.

nicola peltz and brooklyn beckham’s wedding pictures HERE WE GO pic.twitter.com/1UVHruW3hz

— bee (@hfgemini) April 11, 2022