رغم اعتزاله التدريب منذ 9 سنوات.. فيرغسون يجني 284 ألف يورو أسبوعيا

لا يزال السير أليكس فيرغسون المدرب الأسطوري السابق لمانشستر يونايتد يجني ما يعادل 284 ألف يورو أسبوعيا، رغم مرور 9 سنوات على اعتزاله التدريب.

وهيمن المدرب البالغ من العمر 80 عاما -في مهمته الأسطورية الممتدة إلى 26 عاما كمدرب في "أولد ترافورد"- على الدوري الإنجليزي الممتاز وكرة القدم الأوروبية في مناسبات متعددة.

وفي حين أن فيرغسون متقاعد ويعيش سعيدا ويظل قريبا من كل ما يتعلق بمان يونايتد، يبدو أن أحد أعظم المدربين في كل العصور لا يزال يحصل على راتب كبير.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" (The Sun)، فإن كتاب فيرغسون واستثماراته وظهوره العام -إلى جانب 2 مليون جنيه إسترليني سنويا يتقاضاه كسفير لنادي "الشياطين الحمر"- جعله يتقاضى راتبا ينافس لاعبا من الصف الأول في البريميرليغ.

ويشير التقرير إلى أن فيرغسون قد رأى القيمة في شركاته الشخصية ترتفع إلى 48 مليون يورو، محققا نحو 15 مليون يورو في العام الماضي وحده.

وحقق أسطورة التدريب المولود في غلاسكو ثروة أيضا من كتابه "أليكس فيرغسون: سيرتي الذاتية" (Alex Ferguson: My Autobiography) لعام 2013 الذي حقق نجاحا فوريا، إذ باع ملايين النسخ.

وإلى جانب ذلك، منح فيرغسون دور سفير النادي في أولد ترافورد عندما تقاعد من الإدارة عام 2013.

ويعمل فيرغسون حوالي 20 يوما في السنة، ويحصل على مليوني جنيه إسترليني للدور وهو منتظم في الألعاب المنزلية.

وخلال مسيرته التي لا مثيل لها، فاز فيرغسون بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 13 مناسبة مختلفة، مما جعله أحد أفضل المدربين في تاريخ كرة القدم.

كما فاز بلقبين في دوري أبطال أوروبا إلى جانب مجموعة من الألقاب المحلية الأخرى، مما جعل مانشستر يونايتد الفريق الأسطوري الذي بلغ ما هو عليه اليوم.

ومنذ تقاعده، فاز يونايتد بـ3 ألقاب فقط ولم يفز بأي لقب منذ 5 مواسم متتالية.