برشلونة في أوروبا.. من خيبة إلى أخرى

مرة أخرى وفي ليلة ليلاء جديدة، يُقصى برشلونة من إحدى البطولات الأوروبية التي كان يعول عليها لإنقاذ موسمه الصفري.

فآينتراخت فرانكفورت، الذي يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الألماني، فاز عليه في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي 3-2 أول أمس الخميس، وكتب فصلا جديدا في كتاب الفشل الأوروبي للبرسا في السنوات الأخيرة.

وفي الكتاب نفسه، هناك فصول للإخفاقات في كل من تورينو وروما وليفربول وباريس ولشبونة وكل ما سبق كان خروجا من الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال، ولكن إخفاق هذا الموسم كان مزدوجا إذ خرج البرسا من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، ثم من ربع نهائي المسابقة الثانية من حيث القوة والأهمية على صعيد الأندية.

7 سنوات أوروبية عجاف

وكان برشلونة قد سيطر على أوروبا بين عامي 2006 و2015 وفاز بـ4 ألقاب في المسابقة القارية الأم، لتأتي بعدها 7 سنوات أوروبية عجاف.

ففي 2016، خرج من ربع النهائي على يد أتلتيكو مدريد بعد أن خسر بهدفين نظيفين في معقل "الأتلتي"، وكان هذا الإقصاء مقبولا إلى حد ما إذا ما قارناه بالسنوات التي تلته.

2017: خسارة بثلاثية من يوفنتوس

بعد "الريمونتادا" الإعجازية ضد باريس سان جيرمان في ثمن نهائي نسخة 2016-2017، لم يتعلم برشلونة الدرس وخسر بطريقة مذلة أمام يوفنتوس بثلاثية نظيفة في تورينو.

2018: خسارة بثلاثية أمام روما

لم يكن أحد يتوقع بعد فوز برشلونة في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال في "الكامب نو" 4-1 أن الفريق الكتالوني لن يعبر لنصف نهائي البطولة القارية، ولكن الصدمة كانت أن برشلونة خسر إيابا في العاصمة الإيطالية بثلاثية نظيفة.

2019: خسارة برباعية من ليفربول

إذا كانت الخسارة من روما قاسية، فإن الهزيمة من ليفربول برباعية في الأنفيلد كانت كارثية، لأن "الريدز" استطاع قلب الطاولة بعد أن كان خاسرا بثلاثية نظيفة في الكامب نو.

2020: الهزيمة الصادمة

يبدو أن البرسا تعود على الهزائم الكبيرة من الفرق الأوروبية، ولكن خسارته في لشبونة 8-2 من بايرن ميونخ في ربع النهائي كانت الأكثر إيلاما.

2021: ثأر سان جيرمان

في ثمن نهائي النسخة الماضية، هزم برشلونة من باريس سان جيرمان 1-4 ذهابا في باريس، ثم خرج بعد التعادل 1-1 في الإياب، وهي المباراة الأخيرة للنجم ليونيل ميسي مع البرسا في أوروبا.

2022: إقصاء مزدوج

خرج برشلونة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 21 عاما، وأقصي أول أمس الخميس على يد آينتراخت فرانكفورت من ربع نهائي الدوري الأوروبي.