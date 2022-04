إقالة شون دايك عميد مدربي الدوري الإنجليزي.. لأن المستحيل لا يكفي

لطالما شعر شون دايك بالاستياء من الإيحاء بأنه مدرب من "المدرسة القديمة"، لكن قرار نادي بيرنلي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الاستغناء عن خدماته، اليوم الجمعة، يثير التساؤل عما إذا كان بالفعل آخر سلالة من هؤلاء المدربين.

قضى المدرب الإنجليزي الجزء الأكبر من مسيرته كلاعب مع أندية تنافس في الدرجات الأدنى، وهو سجل دائما لا يلبي رغبة معظم أندية دوري الأضواء عندما تتعاقد مع مدرب.

ويتجلى ذلك من خلال حقيقة أنه على الرغم من نجاحه في تحويل ناد صغير يعمل بميزانية ضئيلة إلى فريق راسخ نسبيا في الدوري الإنجليزي الممتاز، فإن الأندية الأخرى لم ترغب في الحصول على خدماته.

وحتى بعد تحقيق ما يبدو مستحيلا وقيادة بيرنلي إلى المركز السابع والتأهل إلى الدوري الأوروبي في 2018، استمر تجاهل دايك من قبل الأندية الكبرى التي فضلت بدلا من ذلك التحول إلى دول أخرى في القارة للبحث عن مواهب تدريبية أو التعاقد مع لاعبين مشهورين سابقين لتدريب فرقها.

وهناك 6 من 18 ناديا في الدوري الإنجليزي الممتاز تتعاون مع مدربين إنجليز من بينهم لاعبان دوليان سابقان هما فرانك لامبارد في إيفرتون وستيفن جيرارد في أستون فيلا.

فقط، إيدي هاو مدرب نيوكاسل ودين سميث في نوريتش سيتي لديهما خلفيات مماثلة لدايك في مسابقات الدوري الأدنى درجة في كرة القدم الإنجليزية، بينما بدأ غراهام بوتر مدرب برايتون مسيرته في السويد التي صقل فيها روي هودجسون مدرب واتفورد أيضا مهاراته في بداية مسيرة طويلة.

Burnley Football Club can confirm the Club has parted company with manager Sean Dyche, assistant manager Ian Woan, first-team coach Steve Stone and goalkeeping coach Billy Mercer.

