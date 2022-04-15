كرة قدم

مئات التهديدات بالقتل لمدرب بايرن ميونخ بسبب الخروج من دوري الأبطال

Champions League - Bayern Munich Training Soccer Football - Champions League - Bayern Munich Training - Saebener Strasse, Munich, Germany - April 11, 2022 Bayern Munich coach Julian Nagelsmann during training REUTERS/Lukas Barth
ناغلسمان كشف أن بعض التهديدات استهدفت والدته (رويترز)
15/4/2022-|آخر تحديث: 15/4/202205:21 PM (مكة المكرمة)

كشف جوليان ناغلسمان مدرب بايرن ميونخ عن تلقيه مئات التهديدات بالقتل بعد صدمة خروج الفريق من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام فياريال الإسباني يوم الثلاثاء الماضي.

وقال ناغلسمان للصحفيين اليوم الجمعة إنه تلقى 450 تهديدا بالقتل، وأشار إلى أن بعض التهديدات كانت موجهة لوالدته، وأضاف "بالطبع يمكن للمرء أن يبلغ عن كل شيء ولكن لن أصل إلى شيء".

وأوضح المدرب الشاب الذي تولى قيادة النادي البافاري مطلع الموسم الحالي، أنه تعوّد على تلقي مثل هذه التهديدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي "بعد كل مباراة بغض النظر عن الفوز أو الخسارة".

ويتطلع بايرن ميونخ لاستعادة توازنه بعد الخروج من دوري الأبطال عندما يواجه أرمينيا بيلفيلد بعد غد الأحد في المرحلة 30 من الدوري الألماني.

ويتصدر البايرن جدول الترتيب بفارق 9 نقاط أمام بوروسيا دورتموند، الذي يواجهه الأسبوع المقبل.

وقال ناغلسمان "لدينا هدف محدد في تفكيرنا حاليا وهو الفوز بمباراتينا المقبلتين، وتأمين التتويج بلقب الدوري".

ويتوقع ناغلسمان أن يغيب لوكاس هيرنانديز وكينغسلي كومان بسبب "إصابات عضلية"، في حين يستمر غياب الثنائي نيكلاس شوله وكورنتين توليسو بسبب المرض والإصابة. في المقابل يعود بونا سار للفريق.

المصدر : وكالات