مئات التهديدات بالقتل لمدرب بايرن ميونخ بسبب الخروج من دوري الأبطال

كشف جوليان ناغلسمان مدرب بايرن ميونخ عن تلقيه مئات التهديدات بالقتل بعد صدمة خروج الفريق من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام فياريال الإسباني يوم الثلاثاء الماضي.

وقال ناغلسمان للصحفيين اليوم الجمعة إنه تلقى 450 تهديدا بالقتل، وأشار إلى أن بعض التهديدات كانت موجهة لوالدته، وأضاف "بالطبع يمكن للمرء أن يبلغ عن كل شيء ولكن لن أصل إلى شيء".

وأوضح المدرب الشاب الذي تولى قيادة النادي البافاري مطلع الموسم الحالي، أنه تعوّد على تلقي مثل هذه التهديدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي "بعد كل مباراة بغض النظر عن الفوز أو الخسارة".

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بهذا الهدف.. انتهى مشوار بايرن ميونيخ في دوري الأبطال#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/Um3M4VdTdo — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 12, 2022

ويتطلع بايرن ميونخ لاستعادة توازنه بعد الخروج من دوري الأبطال عندما يواجه أرمينيا بيلفيلد بعد غد الأحد في المرحلة 30 من الدوري الألماني.

ويتصدر البايرن جدول الترتيب بفارق 9 نقاط أمام بوروسيا دورتموند، الذي يواجهه الأسبوع المقبل.

وقال ناغلسمان "لدينا هدف محدد في تفكيرنا حاليا وهو الفوز بمباراتينا المقبلتين، وتأمين التتويج بلقب الدوري".

ويتوقع ناغلسمان أن يغيب لوكاس هيرنانديز وكينغسلي كومان بسبب "إصابات عضلية"، في حين يستمر غياب الثنائي نيكلاس شوله وكورنتين توليسو بسبب المرض والإصابة. في المقابل يعود بونا سار للفريق.