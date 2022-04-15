لقطات لبنزيمة في ليلة التفوق على تشلسي تحصد ملايين المشاهدات

شارك النجم الفرنسي كريم بنزيمة أبرز اللمسات والمهارات التي التقطتها عدسات الكاميرات له عن قرب من ملعب سانتياغو برنابيو، في ليلة تأهل ريال مدريد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب تشلسي الثلاثاء الماضي.

ونشر بنزيمة عبر حسابه الشخصي على موقع إنستغرام مقطع فيديو من المباراة التي تألق خلالها وقاد ريال مدريد للتأهل على حساب تشلسي بتسجيل هدف الحسم في الأشواط الإضافية.

واتجه الفريقان إلى الأشواط الإضافية إثر التعادل بالنتيجة نفسها في مباراتي الذهاب والإياب (3-1) لكل فريق. وبعد هدف بنزيمة القاتل، تمكن ريال مدريد من الفوز في مجموع المباراتين بنتيجة 5-4، سجل منها المهاجم الفرنسي 4 أهداف وحده؛ 3 في الذهاب بملعب تشلسي، وهدف التأهل في الإياب.

وحصد الفيديو الذي شاركه بنزيمة أكثر من 5.5 ملايين مشاهدة، و1.2 مليون إعجاب في أقل من 24 ساعة على نشره.

ويقدم بنزيمة واحدا من أفضل مواسمه مع ريال مدريد هذا العام، حيث يحتل صدارة هدافي الدوري الإسباني برصيد 24 هدفا، كما يتواجد في المركز الثاني بقائمة هدافي دوري الأبطال محرزا 12 هدفا خلف روبرت ليفاندوفسكي (13)، ويملك الفرنسي فرصة اعتلاء صدارة الهدافين بعدما خرج بايرن ميونخ من البطولة الأوروبية.